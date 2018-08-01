Проверяющие дважды приезжали в организацию

Во время летних каникул особый интерес у общественников из «Отцовского патруля» и у детского омбудсмена вызвала интернет-реклама летних лагерей.



— Поступила информация о широко распространяемой рекламе и позиционировании неплохого вроде проекта, как городской лагерь для детей, — написал на своей странице в фейсбуке депутат Ярославской областной думы и член «Отцовского патруля» Роман Фомичёв.

«Отцовский патруль» дважды выезжал на место. Второй раз пришлось привлечь уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области и полицию. Результаты такой проверки не порадовали.

— Нет ни лицензий, ни каких-либо разрешений на осуществление такого рода деятельности, — рассказал Роман Фомичёв. — В инструкции по посещению русским языком, черным по белому написано: вообще никакой ответственности за жизнь и здоровье детей предприятие не несёт! От слова совсем! Прямо в официальном документе. Заполучить его было трудно. Насторожило, что сертификаты на строительные материалы этого детского города датированы временем открытия торгового центра и выданы на несколько лет раньше, чем появилась эта площадка для детей.

Как оказалось, той организации, которая находится в крупном торговом центре на выезде из Ярославля, нет в государственном реестре, поэтому вопросы возникли и у детского омбудсмена.

— Это место массового пребывания детей, — рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. — У части персонала не оказалось педагогического образования и медицинских справок, что необходимо, если организация, как заявлено в рекламе, предоставляет услуги детского лагеря. Материалы я направил в антимонопольную службу, чтобы они разобрались с недостоверной рекламой.

Также результаты проверки отправили в Роспотребнадзор по Ярославской области и прокуратуру.

В организации подтвердили визиты проверяющих.

— Поводом для посещения стало размещение на стороннем ресурсе информации о детском летнем лагере, якобы работающем на нашей территории, — рассказали в организации. — Данная информация абсолютно не соответствует действительности — мы не является лагерем и не распространяет такую информацию на своих официальных ресурсах.

Нарушения, которые обнаружили «Отцовский патруль» и омбудсмен, в компании также опровергают.

— Проверяющим были предоставлены копии всех регистрационных документов, а также устав организации, — рассказало руководство детской площадки. — Наша деятельность не является образовательной, а потому не подлежит лицензированию, на что мы неоднократно обращали внимание проверяющих. Все наши сотрудники проходят в обязательном порядке медицинские осмотры, при отсутствии медосмотра сотрудники к работе не допускаются — это наше неукоснительное правило! Основной персонал — это молодые люди, выбравшие для себя педагогические специальности либо уже получивших высшее педагогическое образование.

Ответили в руководстве и на заявление об отсутствии ответственности за детей. По словам руководства детского городка, за жизнь и здоровье детей организация несет ответственность в силу «Закона о защите прав потребителя».



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