Российская телеведущая Елена Летучая рассказала корреспондентам портала 76.ru о своём визите на мусорный полигон «Скоково», который находится под Ярославлем. Она объяснила, что сейчас снимает для Первого канала двухсерийный фильм «Без мусора в голове». Её картина будет посвящена проблемам обращения с отходами в России.



— Мы не привязываемся к какому-то конкретному полигону или региону, потому что сегодня эта проблема стоит остро везде, — уточнила телеведущая Елена Летучая. — В фильме мы будем много говорить о раздельном сборе мусора. Наша задача — донести до людей мысль о том, что если с мусором и дальше ничего не делать, а только складировать, то вся наша планета в итоге превратится в один большой полигон с отходами. Во второй серии фильма мы покажем технологии, которые сегодня существуют в мире и позволяют экологично перерабатывать мусор. И эти технологии уже сейчас адаптируются и в нашей стране, разрабатываются программы по их внедрению.



Телеведующая Елена Летучая снимает по заказу Первого канала на свалке сюжет для двухсерийного фильма

Также телеведущая уточнила, что лично замечает, что люди в России всё чаще и чаще говорят в быту об экологии и о проблемах, связанных с мусором, в частности.



— Далеко ходить не надо — возьмем ту же Ярославскую область, — сказала Елена Летучая. — Как мне кажется, в последнее время самые упоминаемые слова ярославских новостей — это «новая экологическая политика». Видно, что власть и общество смотрят в одном направлении в вопросах защиты природы. И все больше людей вовлекается в этот процесс. Разных. Кто-то пишет новые законы, а кто-то проводит субботники или ликвидирует стихийные свалки.



О том, что Летучая побывала в «Скоково», ярославцы узнали накануне из её «Инстаграма». Там она выложила завораживающий снимок, где стоит в роскошном красном платье в пол на вершине мусорной свалки. Ведущая отметила в подписи под фотографией, что переживала за свой наряд, ведь его могли испортить чайки.

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