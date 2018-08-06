Российская телеведущая Елена Летучая рассказала корреспондентам портала 76.ru о своём визите на мусорный полигон «Скоково», который находится под Ярославлем. Она объяснила, что сейчас снимает для Первого канала двухсерийный фильм «Без мусора в голове». Её картина будет посвящена проблемам обращения с отходами в России.

— Мы не привязываемся к какому-то конкретному полигону или региону, потому что сегодня эта проблема стоит остро везде, — уточнила телеведущая Елена Летучая. — В фильме мы будем много говорить о раздельном сборе мусора. Наша задача — донести до людей мысль о том, что если с мусором и дальше ничего не делать, а только складировать, то вся наша планета в итоге превратится в один большой полигон с отходами. Во второй серии фильма мы покажем технологии, которые сегодня существуют в мире и позволяют экологично перерабатывать мусор. И эти технологии уже сейчас адаптируются и в нашей стране, разрабатываются программы по их внедрению.

Телеведующая Елена Летучая снимает по заказу Первого канала на свалке сюжет для двухсерийного фильма
Телеведующая Елена Летучая снимает по заказу Первого канала на свалке сюжет для двухсерийного фильма

Также телеведущая уточнила, что лично замечает, что люди в России всё чаще и чаще говорят в быту об экологии и о проблемах, связанных с мусором, в частности.

— Далеко ходить не надо — возьмем ту же Ярославскую область, — сказала Елена Летучая. — Как мне кажется, в последнее время самые упоминаемые слова ярославских новостей — это «новая экологическая политика». Видно, что власть и общество смотрят в одном направлении в вопросах защиты природы. И все больше людей вовлекается в этот процесс. Разных. Кто-то пишет новые законы, а кто-то проводит субботники или ликвидирует стихийные свалки.

О том, что Летучая побывала в «Скоково», ярославцы узнали накануне из её «Инстаграма». Там она выложила завораживающий снимок, где стоит в роскошном красном платье в пол на вершине мусорной свалки. Ведущая отметила в подписи под фотографией, что переживала за свой наряд, ведь его могли испортить чайки.

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