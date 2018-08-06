Ведущая побывала на вершине громадной ярославской свалки

Елена Летучая у себя в инстаграме выложила завораживающий снимок — ведущая стоит в роскошном красном платье в пол на вершине свалки «Скоково», куда привозят московский мусор.

На ярославском полигоне Елена снимала свою передачу для Первого канала, которая называется «Без мусора в голове», посвящённую вопросам экологии, переработки и складированию мусора. Выйти она должна в начале сентября.

— Когда твоя задача на съёмке — не сказать правильно подводку, а чтобы чайки платье не испортили, — написала Елена Летучая в своём инстраграме.

Ярославцы поблагодарили ведущую за то, что она обратила внимание на проблему мусора.

— Спасибо вам, Елена, за то, что подняли тему «Скоково», — написала в комментариях жительница Ярославля. — Мы и так в первых рядах по раковым заболеваниям, ещё и мусор этот из Москвы. Нас никто не слышит.

Недавно по телеканалу «Пятница» показали выпуск передачи «Орёл и решка», который снимали в Ярославле. Жители города обиделись на ведущих: что не так показали.

