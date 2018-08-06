Мэр Ярославля Владимир Слепцов показал свои помидорчики. Оказалось, что он большой любитель дачи. В свободное время чиновник ездит туда и лично выращивает овощи.

Фотографией своего урожая Владимир Слепцов похвастался в Instagram

— В теплице я сам выращиваю огурцы и томаты, а жена мне помогает, потому что у самого не всегда хватает времени, — рассказал Владимир Слепцов. — Ещё у нас на даче растут цветы и клубника. Но туда я не лезу — этим занимается супруга.



На даче у мэра Ярославля нет картофельных посадок и многочисленных грядок с патиссонами и свёклой. Видно, что здесь не выращивают целыми днями овощи для заготовок на зиму. Но теплица с огурцами и помидорами — хобби мэра.

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— Коллеги Владимира Витальевича ещё не пробовали урожай, но на фотографиях овощи выглядят превосходно, — говорит руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Надеемся, что и на вкус они нам придутся по душе. Мэр обещал замариновать урожай и привезти на работу, чтобы угостить нас.



Но не забывает мэр Ярославля в выходные и про работу. Иногда вместо поливки грядок в теплице он устраивает ревизии дорожным рабочим, ремонтирующим улицы города.

