Мэр Ярославля нагрянул в выходной с проверкой к дорожным рабочим: фотоотчёт от главы города
Мэр Ярославля Владимир Слепцов следит за городом даже по выходным. Сегодня он решил съездить в Брагино и посмотреть, как там делают дорогу на улице Громова. С собой мэр взял фотографа.
После поездки на место ремонта дороги, глава города написал пост и разместил в социальных сетях. Там он кратко изложил результаты внеплановой ревизии.
— Ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги России» ведется ежедневно, выходные дни не исключение, — написал Владимир Слепцов. — Сегодня идёт асфальтировка на улице Громова. Напомню, срок сдачи объекта — до октября текущего года.
Каких-либо претензий к работе дорожных рабочих у главы города не появилось — он остался доволен увиденным.
Ранее мы уже писали, какие дороги в этом году должны сделать по программе «Безопасные и качественные дороги».