Мэр Ярославля посмотрел, как асфальтируют дорогу на улице Громова

Мэр Ярославля Владимир Слепцов следит за городом даже по выходным. Сегодня он решил съездить в Брагино и посмотреть, как там делают дорогу на улице Громова. С собой мэр взял фотографа.



Вместе с Владимиром Слепцовым приехал фотограф и сделал снимки

После поездки на место ремонта дороги, глава города написал пост и разместил в социальных сетях. Там он кратко изложил результаты внеплановой ревизии.



Глава города выставил снимки на своих страничках в социальных сетях

— Ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги России» ведется ежедневно, выходные дни не исключение, — написал Владимир Слепцов. — Сегодня идёт асфальтировка на улице Громова. Напомню, срок сдачи объекта — до октября текущего года.



Дорогу на Громова обещают доделать к октябрю

Каких-либо претензий к работе дорожных рабочих у главы города не появилось — он остался доволен увиденным.



У мэра не возникло претензий к работе дорожников на улице Громова

Ранее мы уже писали, какие дороги в этом году должны сделать по программе «Безопасные и качественные дороги».

