Мэр Ярославля посмотрел, как асфальтируют дорогу на улице Громова
Мэр Ярославля посмотрел, как асфальтируют дорогу на улице Громова

Мэр Ярославля Владимир Слепцов следит за городом даже по выходным. Сегодня он решил съездить в Брагино и посмотреть, как там делают дорогу на улице Громова. С собой мэр взял фотографа.

Вместе с Владимиром Слепцовым приехал фотограф и сделал снимки
Вместе с Владимиром Слепцовым приехал фотограф и сделал снимки

После поездки на место ремонта дороги, глава города написал пост и разместил в социальных сетях. Там он кратко изложил результаты внеплановой ревизии.

Глава города выставил снимки на своих страничках в социальных сетях
Глава города выставил снимки на своих страничках в социальных сетях

— Ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги России» ведется ежедневно, выходные дни не исключение, — написал Владимир Слепцов. — Сегодня идёт асфальтировка на улице Громова. Напомню, срок сдачи объекта — до октября текущего года.

Дорогу на Громова обещают доделать к октябрю
Дорогу на Громова обещают доделать к октябрю

Каких-либо претензий к работе дорожных рабочих у главы города не появилось — он остался доволен увиденным.

У мэра не возникло претензий к работе дорожников на улице Громова
У мэра не возникло претензий к работе дорожников на улице Громова

Ранее мы уже писали, какие дороги в этом году должны сделать по программе «Безопасные и качественные дороги».