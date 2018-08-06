В социальной сети «ВКонтакте» появилась липовая страничка мэра Ярославля Владимира Слепцова. Никаких ссылок и контактных данных авторов аккаунта не указано, но в информации о группе чётко говорится, что это — юмористический проект.



На липовой страничке на аватарку поставили фотографию настоящего мэра Ярославля

— Паблик создан исключительно в развлекательных целях. — уточняется в описании аккаунта. — Никакой смысловой нагрузки не несет и все совпадения случайны.



В своих постах лжемэр постоянно шутит: «Чуть не проиграл город в карты», «Еду домой на трамвае, "Мерс" сломался», «На нашу зарплату прожить можно, трудно только последние 28 дней».



Настоящий глава города уже видел фейковую страничку. Ругаться на её авторов он не собирается, относится к этому делу с юмором.

— Фейки на соцсети публичных людей — это нормально. В наше время они есть у всех, — говорит Владимир Слепцов. — Меня это не беспокоит.

Фейковый Владимир Слепцов выкладывает вот такие шуточки

Есть у Владимира Слепцова и настоящие странички в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Правда, более серьёзные, чем фейковая.



— В соцсетях мэра можно увидеть оперативную информацию по всем важным событиям города — будь то ремонт дорог, благоустройство города, общегородские мероприятия и многое другое, — говорит руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Например, вчера мэр Ярославля Владимир Слепцов решил внезапно проверить, как в городе делают дороги. Он устроил внеплановую ревизию в выходной, когда его никто не ждал. Фотоотчёт о поездке он как раз выложил на своих страницах в социальных сетях.

