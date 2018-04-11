Ярославль vs Москва. Мусорный бунт

Ярославский полигон предлагают завалить московскими отходами

Теперь уже запахло по-настоящему. Мусорный скандал в Ярославле грозит народными волнениями после неожиданного признания губернатора Дмитрия Миронова о том, что он согласен отдать под 200 тысяч тонн московского мусора полигон «Скоково». Рассказать об этом глава региона решил через социальные сети накануне вечером. Под его публикациями меньше чем за сутки появилась тысяча возмущённых комментариев.

Чем грозит ярославцам московский мусор? К каким последствиям может привести соглашение с Москвой? И что говорят экологи? Подробный разбор ситуации в материале 76.ru.

Самое неприятное в этой пахучей теме то, что разговоры о московском мусоре шли неделю без чётких ответов. Скандал подогревают ярославские коммунисты, которые увидели мусоровозы со столичными номерами у нашего полигона. И даже сняли видеоразговор с водителем одного из них, в котором мужчина сообщает, что едет из Москвы. Что было в грузовиках — доподлинно неизвестно. Но тут и потянуло чем-то неприятным. В кузов никто не заглянул, а осадочек остался. Но и власти молчали. И тут признание губернатора.

— Ситуация с утилизацией мусора в столичном регионе очень острая. И мы можем помочь соседям справиться с этой проблемой, — написал Дмитрий Миронов в соцсетях. — Это всего 4% от остаточной вместимости полигона «Скоково». Прорабатываем с Правительством Москвы вопрос о заключении соглашения о взаимодействии в этой сфере. Если такое решение будет принято, то Ярославская область получит 500 миллионов рублей. Эти деньги позволят нам не только укрепить производственный потенциал полигона, но и повысить экологическую безопасность нашей области.

Это был удар.

Нас забыли спросить

Когда молчать уже стало невозможно, власти объяснились. Сегодня созвали брифинг с заместителем председателя правительства Романом Колесовым и заместителем губернатора Андреем Шабалиным.

— Мы констатируем факт, что в настоящее время мусор не ввозится, — заверил замгубернатора Андрей Шабалин на брифинге в правительстве области. — Пока договор не подписан. Может, нужно пока подождать, когда мы сможем убедительно всем доказать свою позицию, почему мы за это соглашение.

Чиновник постоянно говорил об открытости власти и о том, что они [чиновники] с нами советуются. Мол, и решение о ввозе мусора обсудили с общественностью. Общественность переглянулась в недоумении — это с кем же советовались?! Объяснили — была встреча губернатора Миронова с общественниками, которым он рассказывал о просьбе Москвы привозить к нам мусор. Но на встрече почему-то оказались только избранные. А те члены Общественной палаты, которых не спросили, подняли гул в соцсетях (председатель палаты потом объяснил, почему пригласили не всех).

Роман Колесов на брифинге оперировал цифрами.

— Москва обратилась с просьбой на размещение неопределенного размера отходов примерно до 200 тысяч тонн в год на неопределенный период. Технически полигон способен принять отходы, — говорит Колесов. — Это всего 4% от остаточной вместимости полигона.



Сколько места осталось на полигоне «Скоково»?

Большой полигон под Ярославлем занимает 61 гектар земли. Его общая вместимость 9,9 миллиона кубических метров (спрессованный кубометр мусора весит примерно тонну). По данным трёхлетней давности, опубликованным на официальном сайте полигона, он был заполнен на 66% (6,517 миллиона тонн отходов находилось на его территории).

Въезд на полигон

Сегодня в правительстве области официально заявили, что эти данные они не подтверждают и сообщили свои, которые получили из инвентаризации, проведённой на полигоне. По ней остаточная вместимость полигона около 50% или пять миллионов тонн.

Как быстро заполняется полигон (по данным правительства области) — 275 тысяч тонн отходов принимает полигон от Ярославской области ежегодно.

Заполняемость по документам обозначена к 2025 году. Но сегодня и эти данные опровергли, заявив, что места для мусора в «Скоково» хватит его на 20 лет.

Для сравнения: Правительство Москвы попросило у нас место под 200 тысяч тонн отходов в год (больше 500 тонн в день). И пока речь идёт про соглашение на один год. То есть из столицы к нам ежедневно будут ездить около 120 грузовиков и привозить мусора почти столько же, сколько за целый год привозит на полигон Ярославль.

Как бы в утешение чиновники добавили, что в перспективе вблизи «Скоково» планируют построить мусоросортировочный комплекс и большой мусороперерабатывающий завод (стоимостью до 800 миллионов рублей), а также экологическую лабораторию, которая будет брать замеры на вредные вещества в воде, земле и воздухе. При том, что в начале этого года по непонятным причинам в Ярославле закрылся мусоросортировочный завод «Чистый город».

Мусор окажется в наших тарелках

Экологи Ярославля к дурно пахнущей теме принюхиваются скептически. И дело не только в том, что хороший и качественный полигон «Скоково» завалят мусором в два раза быстрее. Мусорная проблема разрослась по всей Ярославской области: горели свалки под Переславлем, жалуются на проблемы с грязными стоками от свалки из Углича. И всем этим дышат люди.

— Полигон — это то, что имеет изоляцию, чтобы мусорный фильтрат не просачивался в почву. Всё остальное — это свалки. В нашей области, к сожалению, большинство полигонов — обыкновенные свалки с горами растущего мусора, — говорит эколог организации «Зелёная ветвь» Лидия Байкова. — Всё, что просачивается от свалок, попадая в реки — притоки Волги, оказывается в наших тарелках и стаканах.

Территория вокруг полигона замусорена

— Любой полигон — это бомба замедленного действия. Рано или поздно, даже при правильном строительстве и эксплуатации, вещества просачиваются в грунт. А ветер разносит с полигона мусор и неприятный запах, что повышает заболеваемость дыхательных путей у людей, живущих поблизости, — считает эколог Анна Головина. — В мировой практике есть принцип трёх R: Reduce. Reuse. Recycle. (Уменьшай. Используй повторно. Перерабатывай). Три кита осознанного потребления. Мы должны будем перейти к этому, потому что объемы захоронений на полигонах просто огромны. Мы надеемся, что с 1 сентября, когда начнёт работать региональный оператор, в Ярославской области появится хотя бы двухфракционный сбор мусора, когда отдельно будет собираться пластик.

Перекроют дороги мусоровозам из Подмосковья

Тем временем коммунисты уже собирают подписи против московского мусора и готовят на митинг, который, скорее всего, им не согласуют в центре города.

— Пока нам предлагают провести в другом месте, а мы хотим у Знаменской башни. Здесь и проведём. И мне всё равно, что протокол составят, 15 суток дадут. Митинг будет, — заявляет Александр Воробьёв (на момент выхода статьи митинг не был согласован. — Прим. ред.).

Александр Воробьёв устраивал пикеты, а теперь выйдет на митинг

Кроме того, в планах активистов — пересчитать мусоровозы с московскими номерами, которые поедут в сторону Ярославля.

— То, что озвучил губернатор, пока никакими документами не подтверждается, — говорит депутат Воробьёв. — Я разговаривал с депутатом муниципального совета Переславля, сейчас подбираем людей и точки для обзора. Если власть запустит этот поток мусора, будем перекрывать дорогу, машины останавливать. Опыт у нас есть.

Проблема «импортного» мусора не ограничивается Ярославлем. Плохо пахнут истории со свалками в Ростове Великом, Угличе и Переславле. Пожалуй, властям придётся как следует напрячься в поисках тех самых убедительных доказательств и предоставить внятный план работы по мусорной проблеме, пока у ярославцев не накипело. К истории потихоньку присоединяются разные политические движения. Кажется, зреет бунт. Что бывает, когда людей доводят до ручки безалаберным отношением к здоровью и экологической безопасности, известно по мусорной истории в Волоколамске.