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Основательный ремонт: появился список улиц Ярославля, где положат новый асфальт
3 июня 2018 15:36
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В распоряжение редакции 76.ru попал полный список улиц Ярославля, где этим летом сделают ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги». Это будет не ямочный ремонт, а уже основательный. Но не капитальный.
Всего в списке 23 участка городских дорог:
На семи участках дорог работы уже начались. Речь идёт об улицах Чкалова, Чехова, Златоустьинской, Нефтяников и Магистральной, а также Комсомольской площади и Мышкинском проезде. На остальных улицах из списка работы начнут в ближайшее время.
Читайте также: в центре Ярославля на целый месяц наглухо перекрыли дорогу.
Фото: Александра Савельева
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