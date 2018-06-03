Основательный ремонт: появился список улиц Ярославля, где положат новый асфальт

Семь участков городских дорог уже ремонтируют

В распоряжение редакции 76.ru попал полный список улиц Ярославля, где этим летом сделают ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги». Это будет не ямочный ремонт, а уже основательный. Но не капитальный.

Всего в списке 23 участка городских дорог:

Ленинградский проспект от проспекта Октября до улицы Волгоградская;

улица Блюхера от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского;

улица Большая Норская от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта;

улица 29 линия от Тутаевского шоссе до улицы Строителей;

улица Громова от улицы Елены Колесовой до улицы Панина;

проспект Авиаторов от улицы Дачая до улицы 3-я Яковлевская;

улица Клубная от улицы Маяковского до дома №47 по улице Клубная;

улица Спартаковская от улицы Колышкина до улицы Панфилова;

улица 1-я Шоссейная от улица Маяковского до границы города Ярославля;

улица Магистральная от Мышкинского проезда до границы города Ярославля;

улица Городской вал от Мыкинского проезда до проспекта Ленина;

Мышкинский проезд от улицы Городской Вал до Магистральной;

улица Салтыкова-Щедрина от улицы Полиграфическая до улицы Республиканская;

улица Богдановича от проспекта Ленина до улицы Володарского;

улица Чайковского от Которосльной набережной до проспекта Октября;

улица Нефтяников от Московского проспекта до дома №316 по улице Нефтяников;

улица Павлова от Московского проспекта до дома № 39 корп. 2 по улице Павлова;

Комсомольская площадь;

улица Харитонова от проспекта Октября до Республиканского проезда;

улица Чкалова от проспекта Октября до Республиканского проезда;

улица Чехова от проспекта Октября до Привокзальной площади;

улица Индустриальная от улицы 2-я Транспортная до проспекта Фрунзе;

улица Залоустьинская от улицы Мельничной до Портовой набережной.

На семи участках дорог работы уже начались. Речь идёт об улицах Чкалова, Чехова, Златоустьинской, Нефтяников и Магистральной, а также Комсомольской площади и Мышкинском проезде. На остальных улицах из списка работы начнут в ближайшее время.

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