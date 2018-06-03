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Основательный ремонт: появился список улиц Ярославля, где положат новый асфальт

3 июня 2018 15:36
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дороги, Ярославль, БКД

В распоряжение редакции 76.ru попал полный список улиц Ярославля, где этим летом сделают ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги». Это будет не ямочный ремонт, а уже основательный. Но не капитальный.

Всего в списке 23 участка городских дорог:

  • Ленинградский проспект от проспекта Октября до улицы Волгоградская;
  • улица Блюхера от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского;
  • улица Большая Норская от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта;
  • улица 29 линия от Тутаевского шоссе до улицы Строителей;
  • улица Громова от улицы Елены Колесовой до улицы Панина;
  • проспект Авиаторов от улицы Дачая до улицы 3-я Яковлевская;
  • улица Клубная от улицы Маяковского до дома №47 по улице Клубная;
  • улица Спартаковская от улицы Колышкина до улицы Панфилова;
  • улица 1-я Шоссейная от улица Маяковского до границы города Ярославля;
  • улица Магистральная от Мышкинского проезда до границы города Ярославля;
  • улица Городской вал от Мыкинского проезда до проспекта Ленина;
  • Мышкинский проезд от улицы Городской Вал до Магистральной;
  • улица Салтыкова-Щедрина от улицы Полиграфическая до улицы Республиканская;
  • улица Богдановича от проспекта Ленина до улицы Володарского;
  • улица Чайковского от Которосльной набережной до проспекта Октября;
  • улица Нефтяников от Московского проспекта до дома №316 по улице Нефтяников;
  • улица Павлова от Московского проспекта до дома № 39 корп. 2 по улице Павлова;
  • Комсомольская площадь;
  • улица Харитонова от проспекта Октября до Республиканского проезда;
  • улица Чкалова от проспекта Октября до Республиканского проезда;
  • улица Чехова от проспекта Октября до Привокзальной площади;
  • улица Индустриальная от улицы 2-я Транспортная до проспекта Фрунзе;
  • улица Залоустьинская от улицы Мельничной до Портовой набережной.

На семи участках дорог работы уже начались. Речь идёт об улицах Чкалова, Чехова, Златоустьинской, Нефтяников и Магистральной, а также Комсомольской площади и Мышкинском проезде. На остальных улицах из списка работы начнут в ближайшее время.

Читайте также: в центре Ярославля на целый месяц наглухо перекрыли дорогу.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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