В Ярославле на Среднем посёлке появилась стройка. На том месте, где ещё совсем недавно полыхали пожары — горели деревянные бараки.



На Среднем посёлке строят кирпичную многоэтажку

— Нам объясняют, что новостройка на Клубной, 28а должна стать последней в рамках проекта этого жилого комплекса, — говорят местные жители. — Стройку наметили очень быстро. Жителей деревянных коробок переселили в новый дом с полной отделкой, который находится по соседству. А перекосившиеся лачуги сожгли, не успели и глазом моргнуть. Но убирать эту «красоту» никто не собирается. На сносе сэкономили, а растащить уж куда подальше сил не хватило.





Сегодня на этом месте уже возвели фундамент и приступили к стройке первых этажей. Судя по паспорту объекта, здесь в скором времени будет жилая кирпичная многоэтажка.



Рядом со стройкой до сих пор красуются остатки от спалённых бараков

Ранее прокуратура вновь проверила мэрию Ярославля из-за полуразрушенных бараков в этом месте. Закончилось это дело обращением в суд.

