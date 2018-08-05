В Ярославле на Среднем посёлке появилась стройка. На том месте, где ещё совсем недавно полыхали пожары — горели деревянные бараки.

На Среднем посёлке строят кирпичную многоэтажку
На Среднем посёлке строят кирпичную многоэтажку

— Нам объясняют, что новостройка на Клубной, 28а должна стать последней в рамках проекта этого жилого комплекса, — говорят местные жители. — Стройку наметили очень быстро. Жителей деревянных коробок переселили в новый дом с полной отделкой, который находится по соседству. А перекосившиеся лачуги сожгли, не успели и глазом моргнуть. Но убирать эту «красоту» никто не собирается. На сносе сэкономили, а растащить уж куда подальше сил не хватило. 


Сегодня на этом месте уже возвели фундамент и приступили к стройке первых этажей. Судя по паспорту объекта, здесь в скором времени будет жилая кирпичная многоэтажка.

Рядом со стройкой до сих пор красуются остатки от спалённых бараков
Рядом со стройкой до сих пор красуются остатки от спалённых бараков

Ранее прокуратура вновь проверила мэрию Ярославля из-за полуразрушенных бараков в этом месте. Закончилось это дело обращением в суд.