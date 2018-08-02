Редкие сорта напитка представят три ресторана города

Ярый борец с алкоголем — мэр Ярославля, похоже, смилостивился. На большом гастрономическом фестивале в Ярославле будут продавать пиво.



— На «Пире на Волге» будет отдельная площадка с пивом, — рассказали организаторы фестиваля.



Свою продукцию представят три ярославских пивных ресторана, кроме пенного напитка там можно будет попробовать брискет — говядину, которую готовят в специальной печи почти сутки, фирменные вафли и ещё много вкусной и интересной еды.



— Гостей ждут увлекательнейшие беседы о морепродуктах, техасском барбекю и необычных напитках от специально приглашённых гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, — рассказали организаторы «Пира на Волге».



На гастрономическом фестивале можно будет увидеть и звёздных гостей. Андрей Малахов прямо на пиру будет женить ярославцев.

