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Мэр Ярославля запретил продавать алкоголь в дни матчей ЧМ-2018
7 июня 2018 12:31
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Купить пива или чего-нибудь покрепче в дни трансляций матчей чемпионата мира FIFA-2018 ярославцам не удастся. Мэр Владимир Слепцов решил ограничить продажу алкоголя в центральных магазинах.
Это коснётся дат 14 и 15 июня и магазинов, расположенных неподалеку от спортивного комплекса «Вознесенский», где будут идти трансляции матчей.
— Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции по адресам: улица Свободы, 46, улицы Володарского, Свердлова, Чайковского, Салтыкова-Щедрина, Победы и Свободы, — сообщается в постановлении мэра Ярославля.
Контролировать исполнение постановления градоначальника будет его заместитель Алексей Торопов.
Кстати, в День города в Ярославле также запретили продавать алкоголь в центре города и в местах концертов в районах. Позже Владимир Слепцов заявил, что благодаря этому на праздник пришли 200 тысяч человек.
Фото: Александра Савельева
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