Мэр Ярославля запретил продавать алкоголь в дни матчей ЧМ-2018

В середине июня мэр предложил запретить продавать алкоголь

Купить пива или чего-нибудь покрепче в дни трансляций матчей чемпионата мира FIFA-2018 ярославцам не удастся. Мэр Владимир Слепцов решил ограничить продажу алкоголя в центральных магазинах.

Это коснётся дат 14 и 15 июня и магазинов, расположенных неподалеку от спортивного комплекса «Вознесенский», где будут идти трансляции матчей.

— Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции по адресам: улица Свободы, 46, улицы Володарского, Свердлова, Чайковского, Салтыкова-Щедрина, Победы и Свободы, — сообщается в постановлении мэра Ярославля.

Контролировать исполнение постановления градоначальника будет его заместитель Алексей Торопов.

Кстати, в День города в Ярославле также запретили продавать алкоголь в центре города и в местах концертов в районах. Позже Владимир Слепцов заявил, что благодаря этому на праздник пришли 200 тысяч человек.