Ярославль этим летом не устаёт принимать звёздных гостей. В городе ждут телеведущего Андрея Малахова, который станет приглашённой знаменитостью на фестивале «Пир на Волге».

Андрей Малахов погуляет на свадьбах сразу 10 ярославских пар

Встретить телеведущего можно будет на Стрелке 18 августа, где он станет участником кулинарного поединка. А также будет присутствовать на свадебных церемониях, которые устроят на пиру.

— Впервые в истории: в самом сердце города 10 пар заключат браки прямо под открытым небом. Для молодых приготовлены фотозона, фотограф, видеосъемка, свадебные пикники: для каждой пары и ее гостей лучшие рестораны города приготовят свой тематический пикник на территории Стрелки, — рассказали организаторы большого фестиваля еды.



Кстати, у будущих молодожёнов ещё есть шанс отметить свадьбу вместе с Андреем Малаховым. Для этого нужно выполнить условия организаторов фестиваля, которые можно найти на официальной странице в Facebook.

Также в этом году в день фестиваля на Волге запустят кулинарные круизы на теплоходе.