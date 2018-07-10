Андрей Малахов приедет в Ярославль женить влюблённых
Ярославль этим летом не устаёт принимать звёздных гостей. В городе ждут телеведущего Андрея Малахова, который станет приглашённой знаменитостью на фестивале «Пир на Волге».
Встретить телеведущего можно будет на Стрелке 18 августа, где он станет участником кулинарного поединка. А также будет присутствовать на свадебных церемониях, которые устроят на пиру.
— Впервые в истории: в самом сердце города 10 пар заключат браки прямо под открытым небом. Для молодых приготовлены фотозона, фотограф, видеосъемка, свадебные пикники: для каждой пары и ее гостей лучшие рестораны города приготовят свой тематический пикник на территории Стрелки, — рассказали организаторы большого фестиваля еды.
Кстати, у будущих молодожёнов ещё есть шанс отметить свадьбу вместе с Андреем Малаховым. Для этого нужно выполнить условия организаторов фестиваля, которые можно найти на официальной странице в Facebook.
Также в этом году в день фестиваля на Волге запустят кулинарные круизы на теплоходе.