Власти отчитались о расходах бюджета

Городские власти опубликовали важный документ — отчёт о том, как тратили бюджет Ярославля с начала года. Цифры оказались интересные.



Например, за полгода умудрились потратить на платные парковки больше, чем запланировано. В бюджете на этот год на содержание и оснащение стоянок в Ярославле было запланировано 1,142 миллиона рублей. За полгода истратили 2,57 миллиона рублей, превысив расходы по этому пункту в 2,3 раза.



Зато сэкономили на оформлении города. Из запланированных 3,7 миллиона рублей за первые полгода, наполненные большими праздниками, из городского бюджета взяли только 504 тысячи рублей на украшения.



Есть в городском бюджете даже такой пункт расходов, как ежемесячная выплата за заслуги перед Ярославлем. На этот год запланировали выплат на 882 тысячи рублей, из них уже выплатили 283,5 тысячи.



Сколько стоят мэр и депутаты

Содержание мэра Ярославля обходится бюджету в 2 миллиона 232 тысячи рублей в год. Уже потрачено на Владимира Слепцова 1,124 миллиона рублей.



А содержание депутатов муниципалитета оценили на этот год в 17,1 миллиона рублей. Сейчас потрачено 8,2 миллиона.



На ЧП

Резервный фонд Ярославля для ликвидации ЧП на этот год составил 4 миллиона рублей. К счастью, к августу он остался нетронутым.



Чуть больше 60 миллионов рублей стоит для города содержание центра гражданской защиты, спасатели которого приходят на помощь в экстренных ситуациях. Это они могут выломать двери, спасти застрявшего человека или котёнка и даже в некоторых случаях заменить спасателей управления МЧС по Ярославской области.



Ранее мы публиковали, сколько денег в бюджет Ярославля вложили жители города.