Показали бюджет Ярославля с начала года: сколько в него вложили ярославцы

Пятая часть бюджета за первый квартал — это деньги жителей города

Сегодня на комиссии муниципалитета Ярославля директор департамента финансов Андрей Данц отчитается о том, как исполняется бюджет города с начала года.

Цифры представили за первый квартал, в котором Ярославль заработал 4,4 миллиарда рублей. А потратил город 5,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета за первые 4 месяца составил 701 миллион рублей, при этом к концу года запланировано, что он не превысит 350 миллионов рублей.

За 4 месяца в бюджет города ярославцы отдали 895,9 миллиона рублей по налогу на доходы физических лиц.

— Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил на уровне аналогичного периода 2017 года в 89,6 миллиона рублей, — уточняется в отчёте директора департамента финансов Андрея Данца. — Платежи по земельному налогу составили 171,1 миллиона рублей и уменьшились относительно уровня аналогичного периода 2017 года на 20% в связи с применением новой кадастровой оценки земельных участков.

На аренде Ярославль заработал 172 миллиона рублей, а на продаже муниципального имущества — 63,7 миллиона. Безвозмездно в бюджет города поступили 2,8 миллиарда рублей.

Напомним, в этом году депутаты муниципалитета решили также немного сэкономить на себе.