×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Показали бюджет Ярославля с начала года: сколько в него вложили ярославцы

31 мая 2018 09:23
1 364 3
бюджет, налоги, Ярославль

Сегодня на комиссии муниципалитета Ярославля директор департамента финансов Андрей Данц отчитается о том, как исполняется бюджет города с начала года.

Цифры представили за первый квартал, в котором Ярославль заработал 4,4 миллиарда рублей. А потратил город 5,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета за первые 4 месяца составил 701 миллион рублей, при этом к концу года запланировано, что он не превысит 350 миллионов рублей.

За 4 месяца в бюджет города ярославцы отдали 895,9 миллиона рублей по налогу на доходы физических лиц.

— Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил на уровне аналогичного периода 2017 года в 89,6 миллиона рублей, — уточняется в отчёте директора департамента финансов Андрея Данца. — Платежи по земельному налогу составили 171,1 миллиона рублей и уменьшились относительно уровня аналогичного периода 2017 года на 20% в связи с применением новой кадастровой оценки земельных участков.

На аренде Ярославль заработал 172 миллиона рублей, а на продаже муниципального имущества — 63,7 миллиона. Безвозмездно в бюджет города поступили 2,8 миллиарда рублей.

Напомним, в этом году депутаты муниципалитета решили также немного сэкономить на себе

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Муниципалитет Ярославля
Продажа авто, мото
Далее: Плач ярославны: активисты собираются записать видеообращение к Путину

Новое на сайте
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

Фильм недели
сегодня
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,87 62,18
EUR 72,50 72,78
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 31.05
USD 62,59 -0,05
EUR 72,52 -0,01
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.