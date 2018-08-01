По словам папы, мальчик сам не хочет жить с мамой

Папа, которого обвиняют в похищении ребёнка, ответил на обвинения бывшей жены. Артём Колисов рассказал, что забрал у мамы сына лишь потому, что она сама плохо ладит с ребенком.



Напомним, скандал начался в сентябре прошлого года, когда мама шестилетнего Марка сообщила о том, что её бывший супруг забрал мальчика из садика и увёз в неизвестном направлении. С тех пор она десять месяцев не видела сына. Она обратилась в суд, чтобы вернуть ребёнка себе. Суд встал на сторону матери.



— Мама не проживает с ребенком с 2014 года. Всё это время Марк живёт со мной в Переславле. В 2017 году она вдруг вспомнила о существовании сына, и, приехав навестить Марка, силой вместе со своим новым приятелем запихнули его в машину. При этом на меня было совершено нападение её другом, который сейчас проходит по уголовной статье. Ребенка в течение одного месяца я не видел, местонахождение его мне было неизвестно. Спустя месяц мне удалось его разыскать в одном из детских садов Москвы. При встрече ребенок попросил меня отвезти его домой, в Переславль. После Марк мне сообщил, что мама и ее новый приятель применяли к нему насилие, и наотрез отказался от общения с матерью, — рассказал папа мальчика Артём.



По словам Артёма, с мальчиком сейчас всё в порядке. Он живёт с ним и о маме даже не вспоминает. Артём утверждает: у него несколько раз были сотрудники ПДН и сотрудники опеки, которые лично убедились, что с мальчиком всё хорошо.



— На данный момент ей движет только денежный интерес, — рассказал Артём.



— Исполнительное производство на отца было заведено в Переславле. Установлено, что он периодически появляется там у себя на квартире. Его останавливали сотрудники ГИБДД, приезжали судебные приставы, допрашивали его. Выяснилось, что ребёнок в Переславле не живёт и не появляется по тому адресу. Это подтвердили и соседи. Мы направили это дело коллегам в Москву. Но и там установить местонахождение мальчика не могут. При разговоре мужчина пояснял, что не желает, чтобы сын жил с матерью, что он не будет его отдавать. К сожалению, мы в этом случае сделать ничего не можем. Мы лишь выписываем штраф за неисполнение решения суда, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Артём говорит, что он не против общения матери и сына. Анастасия сама отказывается видеться с Марком.