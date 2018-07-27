Анастасия очень скучает по Марку. Наверняка он тоже

Анастасия Косилова ищет своего шестилетнего сына Марка уже десять месяцев. Она помнит, как 25 сентября 2017 года привела мальчика в детский садик, обняла его на прощание и ушла на работу. Тогда она даже не знала, что уже не увидит сына. Вернувшись в садик, с удивлением узнала от воспитателя, что Марка забрал папа. Анастасия стала звонить мужу, но он не брал трубку, а потом и вовсе пропал. С тех пор, Настя не знает, где её сын, всё ли с ним в порядке.



Любовная история пары началась давно: 10 лет назад. Она родом из Москвы, он – из Переславля. Молодые люди познакомились, полюбили друг друга, поженились и остались жить в Москве.



- Мы с мужем прекратили брачные отношения уже давно. Мы не жили вместе, но не были в разводе. Отношения были дружескими. Марк жил у меня. Папа забирал его на выходные. Проблем не было. Всё началось, когда я подала на развод. Отец, забрав ребёнка на выходные, не отдал его мне. Он сам установил время и место общения с сыном. Я приходила к нему домой и могла провести с Марком лишь два часа, - рассказывает Анастасия.



Спустя какое-то время ей удалось забрать мальчика себе. А потом муж Насти решился на такой шаг.



- Сын уже десять месяцев живёт без мамы. Муж не хочет со мной общаться. Он добавил мой номер в «чёрный список». Когда я прихожу к нему на работу, он убегает от меня. Самое ужасное, что Марк даже не живёт с ним. Мой бывший муж живёт с девушкой, а сын живёт с матерью бывшего мужа. Они постоянно меняют телефоны, адреса, не пользуются банковскими карточками – делают всё, чтобы их нельзя было найти. Я написала заявление в полицию Москвы и Переславля. В Переславле дело передали судебным приставам. В Москве же мне сказали, что не хотят вмешиваться в семейные отношения. И вообще, ребёнок же живёт с папой, а не с чужим человеком. Я подала в суд, суд признал, что ребёнок должен жить со мной. Но бывший муж не отдаёт мне его, - говорит Анастасия.



Она не знает, что вдруг произошло с бывшим мужем, почему он так поступил. Совсем недавно бывших влюблённых наконец развели.



- Исполнительное производство на отца было заведено в Переславле. Установлено, что он периодически появляется там у себя на квартире. Его останавливали сотрудники ГИБДД, приезжали судебные приставы, допрашивали его. Выяснилось, что ребёнок в Переславле не живёт и не появляется по тому адресу. Это подтвердили и соседи. Мы направили это дело коллегам в Москву. Но и там установить местонахождение мальчика не могут. При разговоре мужчина пояснял, что не желает, чтобы сын жил с матерью, что он не будет его отдавать. К сожалению, мы в этом случае сделать ничего не можем. Мы лишь выписываем штраф за неисполнение решения суда, - рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Мы попытались связаться с папой мальчика. Но телефон, который дала Анастасия, выключен.

Как бы ни было жалко маму Марка, эта история выглядит странно: неужели можно так спрятать ребёнка, что его не может найти полиция? И почему вдруг папа увёз его и не отдаёт маме? Ведь до этого всё было хорошо. Почему нельзя вместе с полицией прийти к нему на работу (куда он ходит постоянно) и заставить отвезти к ребёнку? Все эти вопросы мы очень хотим задать папе мальчика, чтобы услышать и его версию. Мы попытаемся связаться с ним в ближайшее время.

Мы также хотим помочь увидеть родного сына. Она просит всех, кто видел Марка, немедленно связаться с ней по телефону 8-916-798-27-34. Вы можете также позвонить в редакцию 76.ru: 8-4852-59-99-90.



На вид Марку шесть лет, русые волосы, глаза карие, рост примерно 116 сантиметров.

