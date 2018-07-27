Анастасия очень скучает по Марку. Наверняка он тоже
Анастасия очень скучает по Марку. Наверняка он тоже

Анастасия Косилова ищет своего шестилетнего сына Марка уже десять месяцев. Она помнит, как 25 сентября 2017 года привела мальчика в детский садик, обняла его на прощание и ушла на работу. Тогда она даже не знала, что уже не увидит сына. Вернувшись в садик, с удивлением узнала от воспитателя, что Марка забрал папа. Анастасия стала звонить мужу, но он не брал трубку, а потом и вовсе пропал. С тех пор, Настя не знает, где её сын, всё ли с ним в порядке.

Любовная история пары началась давно: 10 лет назад. Она родом из Москвы, он – из Переславля. Молодые люди познакомились, полюбили друг друга, поженились и остались жить в Москве.

- Мы с мужем прекратили брачные отношения уже давно. Мы не жили вместе, но не были в разводе. Отношения были дружескими. Марк жил у меня. Папа забирал его на выходные. Проблем не было. Всё началось, когда я подала на развод. Отец, забрав ребёнка на выходные, не отдал его мне. Он сам установил время и место общения с сыном. Я приходила к нему домой и могла провести с Марком лишь два часа, - рассказывает Анастасия.

Спустя какое-то время ей удалось забрать мальчика себе. А потом муж Насти решился на такой шаг.

- Сын уже десять месяцев живёт без мамы. Муж не хочет со мной общаться. Он добавил мой номер в «чёрный список». Когда я прихожу к нему на работу, он убегает от меня. Самое ужасное, что Марк даже не живёт с ним. Мой бывший муж живёт с девушкой, а сын живёт с матерью бывшего мужа. Они постоянно меняют телефоны, адреса, не пользуются банковскими карточками – делают всё, чтобы их нельзя было найти. Я написала заявление в полицию Москвы и Переславля. В Переславле дело передали судебным приставам. В Москве же мне сказали, что не хотят вмешиваться в семейные отношения. И вообще, ребёнок же живёт с папой, а не с чужим человеком. Я подала в суд, суд признал, что ребёнок должен жить со мной. Но бывший муж не отдаёт мне его, - говорит Анастасия.

Она не знает, что вдруг произошло с бывшим мужем, почему он так поступил. Совсем недавно бывших влюблённых наконец развели.

- Исполнительное производство на отца было заведено в Переславле. Установлено, что он периодически появляется там у себя на квартире. Его останавливали сотрудники ГИБДД, приезжали судебные приставы, допрашивали его. Выяснилось, что ребёнок в Переславле не живёт и не появляется по тому адресу. Это подтвердили и соседи. Мы направили это дело коллегам в Москву. Но и там установить местонахождение мальчика не могут. При разговоре мужчина пояснял, что не желает, чтобы сын жил с матерью, что он не будет его отдавать. К сожалению, мы в этом случае сделать ничего не можем. Мы лишь выписываем штраф за неисполнение решения суда, - рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Мы попытались связаться с папой мальчика. Но телефон, который дала Анастасия, выключен. 

Как бы ни было жалко маму Марка, эта история выглядит странно: неужели можно так спрятать ребёнка, что его не может найти полиция? И почему вдруг папа увёз его и не отдаёт маме? Ведь до этого всё было хорошо. Почему нельзя вместе с полицией прийти к нему на работу (куда он ходит постоянно) и заставить отвезти к ребёнку? Все эти вопросы мы очень хотим задать папе мальчика, чтобы услышать и его версию. Мы попытаемся связаться с ним в ближайшее время.

Мы также хотим помочь увидеть родного сына. Она просит всех, кто видел Марка, немедленно связаться с ней по телефону 8-916-798-27-34. Вы можете также позвонить в редакцию 76.ru: 8-4852-59-99-90.

На вид Марку шесть лет, русые волосы, глаза карие, рост примерно 116 сантиметров.

Мальчика никто не видел
Мальчика никто не видел