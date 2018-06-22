В «Ауре» нашли множество нарушений

Во время апрельских проверок, которые проводили после трагедии в Кемерово, в самом крупном торговом центре Ярославля нашли 26 серьёзных нарушений. Об этом сегодня на брифинге после вчерашнего ЧП рассказал главный спасатель области.

— «Ауру» сдали в 2013 году, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. — До 2016 года, пока на проверки малого и среднего бизнеса не наложили мораторий, мы провели 4 внеплановые проверки торгового центра. Были выявлены нарушения техники пожарной безопасности, на администрацию наложены штрафы. После трагедии в Кемерово мы обнаружили в «Ауре» массу нарушений, на администрацию торгового центра наложен штраф в размере 150 тысяч рублей, оштрафованы 6 арендаторов на общую сумму больше 50 тысяч рублей.



Как рассказал глава регионального МЧС, до 1 сентября в торговом центре должны устранить 26 нарушений, связанных с противопожарной безопасностью. По этому поводу прокуратура подала на администрацию иск в суд. Разбирательство состоится 6 июля.

Спасатели рассказали про вчерашнюю эвакуацию в торговом центре. По словам руководителя ГУ МЧС по Ярославской области, мы были на грани катастрофы, которая произошла в Кемерово. А у самого торгового центра есть собственный комментарий по поводу случившегося.

