Дачников, разжигающих костры в огороде, могут оштрафовать

В Ярославской области создали специальные оперативные группы из сотрудников силовых структур. Вместе с чиновниками они стали ходить в профилактические рейды по деревням и садоводческим товариществам.



— Это делается для безопасности людей, — объяснили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — За эти выходные наши сотрудники проинструктировали 446 человек и вручили 436 памяток о безопасности.



В МЧС говорят, что будут проводить такие рейды регулярно

Спасатели уточнили, что для сжигания мусора следует соблюдать ряд условий: сжигать его только под контролем и только в металлическом контейнере и не ближе 50 метров от зданий. У каждого на участке должны быть ёмкость с водой, ящик с песком, лопата, ведро. За нарушение правил пожарной безопасности людей могут оштрафовать. До 1,5 тысячи рублей штраф для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических. Во время введения особого противопожарного режима штрафы возрастают до 4 тысяч рублей для физических и 500 тысяч рублей для юридических лиц соответственно.

