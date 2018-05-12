Особый режим: в Ярославской области на боевое дежурство заступил вертолёт Ка-32

Вертолёт базируется в аэропорту в Туношне

Вчера в Ярославской области начал нести боевое дежурство вертолёт Ка-32 МЧС России. Воздушное судно базируется в аэропорту Ярославль в Туношне.

— Воздушное судно начало дежурство на территории региона по приказу министра Владимира Пучкова, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. — Оно предназначено для экстренного реагирования на ЧС, связанные с природными пожарами на территории Ярославской области. Экипаж, заступивший на дежурство, прибыл из Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Пожарно-спасательный вертолет Ка-32 предназначен для тушения пожаров на верхних этажах зданий и установки защитных пенных полос. Ещё он укомплектован специальным оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ.

Скорее всего, Ка-32 поможет спасателям быстрее решать проблемы с пожарами в лесах и дачных посёлках.