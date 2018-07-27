Фестиваль будет проходить три дня

Вот и дождались! Под Ярославлем начался фестиваль музыки и развлечений «Доброфест». На двух сценах три дня и две ночи будут выступать известные и начинающие музыканты.



За время проведения фестиваля гости увидят выступления нескольких десятков групп. На Зелёной сцене уже традиционно выступят Louna и «Пилот». Кроме полюбившихся гостям музыкантов в этом году на «Доброфест» приехали три иностранные группы: Buckets n Joins из Израиля, The hives из Швеции, The Exploited из Шотландии.

Полное расписание Зелёной сцены



Пятница, 27 июля



17:30 — «Бригадный подряд».



18:45 — «Элизиум».



20:00 — Anacondas.



21:15 — «Тараканы».



22:30 — «25/17».



00:00 — The Hives.



01:30 — специальный ночной концерт на красной сцене группы «Порнофильмы».



Суббота, 28 июля



12:00 — Stigmata.



13:15 — «Порт (812)».



14:10 — «Дай дорогу!».



15:20 — «Операция пластилин».



16:15 — «Слот».



17:30 — «Animal Джаz».



18:45 — «Пилот».



20:00 — F.P.G.



21:15 — «Наив».



22:30 — Louna.



00:00 — The Exploited.



01:30 — специальный ночной концерт группы «Йорш».



Воскресенье, 29 июля



11:00 — «Мамульки Бенд».



11:45 — ВИА «Волга-Волга».



12:20 — Вася Ложкин.



13:00 — «Включай микрофон».



13:50 — «Громыка».



14:50 — «Рекорд оркестр».



15:40 — Good times.



16:30 — Distemper.



Что не забыть взять с собой на фестиваль, а с чем туда не пустят.

