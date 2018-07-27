Под Ярославлем начался музыкальный фестиваль «Доброфест»: кто приехал и полное расписание
Вот и дождались! Под Ярославлем начался фестиваль музыки и развлечений «Доброфест». На двух сценах три дня и две ночи будут выступать известные и начинающие музыканты.
За время проведения фестиваля гости увидят выступления нескольких десятков групп. На Зелёной сцене уже традиционно выступят Louna и «Пилот». Кроме полюбившихся гостям музыкантов в этом году на «Доброфест» приехали три иностранные группы: Buckets n Joins из Израиля, The hives из Швеции, The Exploited из Шотландии.
Полное расписание Зелёной сцены
Пятница, 27 июля
17:30 — «Бригадный подряд».
18:45 — «Элизиум».
20:00 — Anacondas.
21:15 — «Тараканы».
22:30 — «25/17».
00:00 — The Hives.
01:30 — специальный ночной концерт на красной сцене группы «Порнофильмы».
Суббота, 28 июля
12:00 — Stigmata.
13:15 — «Порт (812)».
14:10 — «Дай дорогу!».
15:20 — «Операция пластилин».
16:15 — «Слот».
17:30 — «Animal Джаz».
18:45 — «Пилот».
20:00 — F.P.G.
21:15 — «Наив».
22:30 — Louna.
00:00 — The Exploited.
01:30 — специальный ночной концерт группы «Йорш».
Воскресенье, 29 июля
11:00 — «Мамульки Бенд».
11:45 — ВИА «Волга-Волга».
12:20 — Вася Ложкин.
13:00 — «Включай микрофон».
13:50 — «Громыка».
14:50 — «Рекорд оркестр».
15:40 — Good times.
16:30 — Distemper.
Что не забыть взять с собой на фестиваль, а с чем туда не пустят.