Фестиваль будет проходить три дня
Фестиваль будет проходить три дня

Вот и дождались! Под Ярославлем начался фестиваль музыки и развлечений «Доброфест». На двух сценах три дня и две ночи будут выступать известные и начинающие музыканты.

За время проведения фестиваля гости увидят выступления нескольких десятков групп. На Зелёной сцене уже традиционно выступят Louna и «Пилот». Кроме полюбившихся гостям музыкантов в этом году на «Доброфест» приехали три иностранные группы: Buckets n Joins из Израиля, The hives из Швеции, The Exploited из Шотландии.

Полное расписание Зелёной сцены

Пятница, 27 июля

17:30 — «Бригадный подряд».

18:45 — «Элизиум».

20:00 — Anacondas.

21:15 — «Тараканы».

22:30 — «25/17».

00:00 — The Hives.

01:30 — специальный ночной концерт на красной сцене группы «Порнофильмы».

Суббота, 28 июля

12:00 — Stigmata.

13:15 — «Порт (812)».

14:10 — «Дай дорогу!».

15:20 — «Операция пластилин».

16:15 — «Слот».

17:30 — «Animal Джаz».

18:45 — «Пилот».

20:00 — F.P.G.

21:15 — «Наив».

22:30 — Louna.

00:00 — The Exploited.

01:30 — специальный ночной концерт группы «Йорш».

Воскресенье, 29 июля

11:00 — «Мамульки Бенд».

11:45 — ВИА «Волга-Волга».

12:20 — Вася Ложкин.

13:00 — «Включай микрофон».

13:50 — «Громыка».

14:50 — «Рекорд оркестр».

15:40 — Good times.

16:30 — Distemper.

Что не забыть взять с собой на фестиваль, а с чем туда не пустят.