Фестиваль будет проходить три дня и две ночи

Дождались! Через несколько дней в Ярославле в девятый раз пройдёт фестиваль музыки и развлечений «Доброфест», который в этом году пришлось перенести на конец июля из-за чемпионата мира по футболу. Портал 76.ru решил напомнить, что необходимо взять с собой на «Доброфест» и к чему быть готовыми.



Недолго, дорого, офигенно



Во-первых, надо быть готовым раскошелиться. Три дня протусоваться на фестивале — не дешевле отдыха на море. Абонемент на все три дня с неограниченным количеством заходов на территорию фестиваля сейчас обойдётся в 4700 рублей на человека. Если собираетесь приехать на машине, то придется заплатить еще 1500 рублей за стоянку. Хотите тёплый душ? Пожалуйста! Но опять платно. Абонемент на пользование тёплым душем и ВИП-туалетом стоит 500 рублей, его можно будет купить при входе на фестиваль. Еда на территории фестиваля тоже, конечно, за деньги. В одной из палаток на фуд-корте будут готовить на углях: 100 рублей за гречневую кашу, 200 — за хот-дог и 290 — за бургер.



Алкоголь с собой нельзя. Совсем нельзя



Еду можно будет привезти с собой, но не всю. Нельзя будет пронести продукты в стеклянной или металлической таре, скоропортящуюся еду. Проносить алкоголь на территорию фестиваля и парковку запрещено, из напитков можно с собой воду в пластиковой бутылке, но будьте готовы к тому, что на входе вас смогут попросить открыть бутылку и дать понюхать содержимое.



Подготовьтесь к капризам погоды. В эти дни синоптики обещают тепло — от 25 до 29 градусов днём, но по ночам не выше +18 и дождь с грозой в субботу. Поэтому захватите с собой теплые вещи на ночь и переодёвку на случай дождя, если, конечно, не собираетесь всех эпатировать своим видом человека-грязи, как уже делали некоторые гости фестиваля пару лет назад.



Берите с собой то, что взяли бы в поход

Что ещё запрещено



На территорию фестиваля запрещено проносить наркотики и лекарства за исключением жизнеобеспечивающих, необходимость приёма которых должна быть подтверждена медицинскими документами, будьте готовы к тому, что их проверят в пункте оказания медицинской помощи. Также запрещено проносить пиротехнику, взрывчатые вещества и оружие.



Что взять с собой на фестиваль



Организаторы советуют брать то, что взяли бы с собой в поход.



Билеты и деньги. Паспорт или водительские права. Страховой медицинский полис или его копию. Сотовый телефон, лучше недорогой. Тёплые вещи и сменную одежду. Палатку и спальный мешок.

Бонус гостям фестиваля — возможность вдали от городских огней наблюдать лунное затмение под песни любимых групп. Полное затмение луны, которое происходит раз в сто лет, начнётся в 22 часа 24 июля и продлится до часу ночи. В это время на «Доброфесте» будут выступать «Тараканы!», «25/17», The Hives, «Район 5`0» и El Mashe. Какие ещё крутые группы выступят на фестивале.

