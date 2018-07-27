Машины заняли 2,5 из трёх полос

Сразу две аварии произошли на Московском проспекте в сторону центра.

Напротив дома 123 на Московском проспекте столкнулись «Тойота-Аурис» и «Рено-Сандеро». Машины перекрыли 2,5 полосы движения из трёх, сейчас их пытаются растащить тросами.

Вторая авария произошла в районе дома № 55.

— В ДТП попали мотоцикл и KIA, — рассказал проезжавший по Московскому проспекту Дмитрий Соколов.

Из-за аварий на Московском проспекте собираются пробки

Сегодня днём в огромной пробке встала Октябрьская площадь — не смогли разъехаться «Лада» и «Сузуки».

