На Московском сразу две аварии, проспект встаёт в пробки. Где не проехать
27 июля 2018 14:56
2 115 5
Сразу две аварии произошли на Московском проспекте в сторону центра.
Напротив дома 123 на Московском проспекте столкнулись «Тойота-Аурис» и «Рено-Сандеро». Машины перекрыли 2,5 полосы движения из трёх, сейчас их пытаются растащить тросами.
Вторая авария произошла в районе дома № 55.
— В ДТП попали мотоцикл и KIA, — рассказал проезжавший по Московскому проспекту Дмитрий Соколов.
Сегодня днём в огромной пробке встала Октябрьская площадь — не смогли разъехаться «Лада» и «Сузуки».
Фото: Дмитрий Соколов/facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru