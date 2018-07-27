Пробка на Октябрьской площади

Прямо сейчас в центре Ярославля образовалась гигантская пробка. Тяжелейший затор возник на Октябрьской площади и быстро распространился на прилегающие улицы: Республиканскую, Победы, Советскую. Пробка доросла уже даже до проспекта Октября.

— Стоит и мост тоже. На площади столкнулись двое — «Лада» и «Сузуки», — передаёт корреспондент 76.ru Елена Вахрушева.

Машины едва встретились друг с другом боками, но встали для разбирательств и оформления аварии, из-за чего вслед за ними встали сотни машин. Кроме того, «Яндекс.Карты» передают об авариях на заволжском мосту. Сервис передаёт сейчас по Ярославлю шестибалльные пробки.

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