Машина влетела под фуру

Сегодня около девяти часов утра на промышленной произошло страшное ДТП. «Шестёрка» влетела прямо под фуру. Машину смяло аж до задних сидений.

В легковой машине ехал только водитель. Мужчина получил травмы, чтобы его достать, из «Шестёрки» пришлось сделать кабриолет. Спасатели срезали крышу машины и аккуратно достали пострадавшего мужчину.

— Водителя увезли на скорой, — рассказал порталу 76.ru очевидец аварии Алексей Яковлев.

В аварии пострадал водитель.

Машине полностью срезали крышу

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