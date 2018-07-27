«Шестёрка» влетела под фуру: машину разрезали, чтобы достать водителя
27 июля 2018 11:37
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Сегодня около девяти часов утра на промышленной произошло страшное ДТП. «Шестёрка» влетела прямо под фуру. Машину смяло аж до задних сидений.
В легковой машине ехал только водитель. Мужчина получил травмы, чтобы его достать, из «Шестёрки» пришлось сделать кабриолет. Спасатели срезали крышу машины и аккуратно достали пострадавшего мужчину.
— Водителя увезли на скорой, — рассказал порталу 76.ru очевидец аварии Алексей Яковлев.
Ночью в Ярославле «Киа» врезалась в дерево. Травмы получили пять человек.
Фото: Алексей Яковлев
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