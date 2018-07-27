Авария произошла около часа ночи

Сегодня около часа ночи в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. На улице Туманова возле дома № 14 водитель «Киа-Рио» не справился с управлением, и машина врезалась в дерево.

Видимо, скорость была большой — от удара капот машины смяло посередине. В аварии не обошлось без пострадавших, машина ехала, битком набитая людьми.

— В ДТП пострадали пять человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Другой ярославец в Брагино лишился машины сразу после её покупки. Авто угнали, пока владелец обмывал её с друзьями.

