В некоторых домах Ярославля задребезжали стекла

Сегодня во втором часу дня громкий хлопок напугал не только жителей всех районов Ярославля, но и области.



Паблики в соцсетях заполнили сообщения о громком звуке, похожем на взрыв, после которого люди услышали гул и сработали сигнализации авто.



— Что это был за взрыв? — поинтересовался Илья Ушаков в группе «Подслушано Ростов Великий» в соцсети «ВКонтакте».

— Это в Ростове? А слышно в Поречье было! — написала Любовь Павленко-Немилова.



В МЧС рассказали, что взрывов в Ярославской области не было.



— Сообщений о взрывах не было, — сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Жители области успокоились и решили, что скорее всего это был самолёт, который, пролетая над Ярославской областью, преодолел звуковой барьер.



— Я забыл, что у нас такое часто бывает, — написал Илья Ушаков. — Раньше слышал самолёты, но они были не настолько громкими.



На прошлой неделе взрыв раздался в подъезде одной из ярославских многоэтажек. У двери появилась надпись чёрными буквами «верни долг».