Кто-то оставил неприятную надпись

Стали известны подробности ночного взрыва в многоэтажке Ярославля. Ночью 17 июля в Заволжском районе в доме № 54 на проспекте Машиностроителей подожгли дверь квартиры, раздался хлопок, дым быстро закоптил стены подъезда. Первой версией произошедшего стала месть коллекторов. Дело в том, что у двери появилась надпись чёрными буквами «верни долг».

Однако сам хозяин квартиры, чья дверь оказалась изуродованной, опроверг эту версию. И его слова подтвердили судебные приставы.

— В отношении мужчины нет исполнительных производств. И он сам в беседе с судебными приставами опроверг причастность коллекторских агентств, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области. — Заявлений с жалобой на действия коллекторских агентств по этому адресу также не поступало.

Приставы дали также несколько советов, как общаться с коллекторами: