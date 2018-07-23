Мужчина пропал 7 июля

В Рыбинске нашли мёртвым 35-летнего Антона Кабачинского. Мужчина неожиданно пропал 7 июля. Антон ушёл с дачи, но до дома так и не добрался. Спустя две недели — 21 числа — его тело обнаружили.



— Завтра мы с ним прощаемся, — говорит двоюродная сестра погибшего мужчины. — Я сама из Мышкина, пока толком не знаю, что произошло. Звоню маме Антона, чтобы узнать, а она и говорить не может, только плачет.



Мы уточняем информацию о том, что произошло с Антоном.



У мужчины остались жена и полуторагодовалый сын.

