Фура съехала в кювет

Сегодня ночью в Ростовском районе в посёлке Семибратово произошло страшное ДТП. В 3:20 «Газель», ехавшая в сторону Москвы, затормозила на светофоре, водитель двигавшегося следом МАЗа не успел вовремя среагировать и наехал на «Газель».



— «Газель» перевернулась набок, а МАЗ врезался в светофор, а затем съехал в кювет, — рассказали очевидцы ДТП.



На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. К сожалению, не обошлось без жертв — погиб водитель фуры.



МАЗ врезался в «Газель»



Ещё одна раскуроченная фура уже несколько дней стоит на обочине дороги в Кострому. В конце прошлой недели там столкнулись четыре машины.

