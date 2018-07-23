Разбитая фура пугает водителей

Уже три дня ярославские водители рассылают по социальным сетям фотографии и видео разбитой фуры на трассе М-8. Развороченная машина стоит на обочине по направлению на Кострому, неподалёку от посёлка Дорожный.

У грузовика оторвало кузов, при этом груженая строительным брусом кабина осталась целой.

После ДТП прошло уже три дня

— Я в пятницу в Кострому ездил и видел ее, надеюсь, водитель жив остался, — рассказывает Александр Большаков.



Авария действительно случилась в пятницу около часа ночи. Месиво было жуткое. Здесь столкнулись три фуры и легковушка «Лада-Ларгус». По предварительной версии, водитель одной из фур не увидел, что впереди машины стоят на светофоре, и въехал в колонну машин. «Ладу» в этой аварии зажало в тиски из грузовиков. Все эти дни две фуры просто стоят на обочине, пугая проезжающих мимо водителей.

В пятницу на М-8 случилось ещё одно ДТП с фурами. В лобовом столкновении погибли двое.