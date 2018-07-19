Стариков гоняют с насиженных мест

150 бесплатных мест на рынках мэрия выделила пенсионерам. Остальным поторговать картошкой и капустой с дачи не получится. Прогонят. Ведь мэр Ярославля Владимир Слепцов не разрешает продавать овощи и фрукты в несанкционированных местах. А ещё борется с трусами на улицах.



— Бесплатные торговые места предоставляются тем пенсионерам, которые имеют личное хозяйство и желают официально реализовывать свою продукцию. На городских рынках предприниматели имеют возможность получить оценку качества своего товара, пройти сертификацию. Тем не менее не все пожилые предприниматели спешат воспользоваться такой возможностью, — сказали в мэрии Ярославля.



Сегодня администрация Кировского и Ленинского районов опять прогнала пенсионеров, которые продавали огурцы, грибы и ягоды возле Угличского рынка.



— Всем внесли соответствующие предупреждения, — строго сказали чиновники.



— Конечно, на улице проходимость гораздо больше, чем на территории рынка, продавать им здесь выгоднее, — поясняет Татьяна Смурыгина, заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов по благоустройству. — Но здесь и покупать опаснее: товар разложен вблизи проезжей части, да к тому же не прошел сертификацию.



На сегодняшний день бесплатно можно торговать на 6 рынках города: АО «Центр» (улица Депутатская, 7), «Ленинский рынок» (улица Чкалова, 17а), «Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а), «Ярмарка «Пионерская» (улица Пионерская, напротив д. 1), «Ярмарка «Виктория» (пересечение улиц Труфанова и Панина), «Ярмарка «Невская» (улица Урицкого, у дома 71).

