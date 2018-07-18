В Рыбинске годовалая девочка выпала из окна: ребёнок в коме
18 июля 2018 12:10
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Стало известно, в каком состоянии находится девочка, которая упала из окна на седьмом этаже. Ребёнок впал в кому. За её жизнь сейчас борются врачи.
Напомним, трагедия произошла накануне в Рыбинске. Годовалая девочка осталась без присмотра взрослых. Окно в комнате было открыто. Ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна.
— По данному факту проводится проверка, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Семья, где произошло несчастье, благополучная.
Фото: Александра Савельева
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