Ребёнок остался без присмотра взрослых

Стало известно, в каком состоянии находится девочка, которая упала из окна на седьмом этаже. Ребёнок впал в кому. За её жизнь сейчас борются врачи.



Напомним, трагедия произошла накануне в Рыбинске. Годовалая девочка осталась без присмотра взрослых. Окно в комнате было открыто. Ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна.



— По данному факту проводится проверка, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.



Семья, где произошло несчастье, благополучная.

