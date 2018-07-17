Дети часто страдают, когда их оставляют без присмотра у открытых окон

Сегодня утром в Ярославской области произошёл ужасный инцидент. В Рыбинске с 7-го этажа из окна квартиры выпала девочка, которой был годик с небольшим.



— Ребёнок на некоторое время остался дома без присмотра взрослых, — рассказали предварительные данные в Следственном комитете. — Девочка забралась на подоконник и упала из открытого окна.



Как точно всё произошло, сейчас предстоит выяснить следствию — проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Как стало известно корреспондентам 76.ru, девочка выжила. За её жизнь сейчас борются врачи.



Накануне следователи назвали предварительную версию, почему другой маленький ребенок выпал из окна 9-го этажа.

