Риелтор и её подруга из Росреестра присвоили восемь земельных участков

Переславский суд вынес приговор двум женщинам, подозреваемым в мошенничестве.



— В суде установлено, что 39-летняя женщина была риелтором, а её 44-летняя подруга работала в территориальном подразделении Росреестра, — рассказали в прокуратуре.



С апреля 2015 года до октября 2016 года женщины по поддельным документам оформляли земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на своих дальних родственников. После чего новые собственники якобы продавали землю риелтору и её матери, а сотрудница Росреестра всё это регистрировала.



— В результате преступной деятельности из муниципальной собственности было незаконно выведено 8 земельных участков, стоимость которых составила от 420 до 540 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



Общий ущерб составил больше 3,6 миллиона рублей.



Женщин признали виновными по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере» и «Покушение на мошенничество». Суд приговорил их к трём годам и трём месяцам и трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На земельные участки наложили арест и вернули их в муниципальную собственность.



Суд Заволжского района Ярославля вынес приговор бывшему мэру Переславля-Залесского. Дениса Кошурникова обвиняли в превышении должностных полномочий.

