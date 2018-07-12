Денис Кошурников сразу по окончанию заседания суда стал свободным человеком

Заволжский суд Ярославля огласил приговор бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, который обвинялся в превышении должностных полномочий.



— Суд переквалифицировал статью с «превышения должностных полномочий» на «халатность» и признал его виновным, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. — Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, но, учитывая малозначительность преступления, он был освобождён от уплаты из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.



Под следствие Денис Кошурников попал после того, как дал разрешение на строительство фармацевтического завода на территории национального парка «Плещеево озеро», не получив согласования на это у Министерства природных ресурсов и экологии России.



Во время следствия и суда экс-глава Переславля провёл более полутора лет. Но на компенсацию рассчитывать не может, так как всё таки не был оправдан. Свою вину Денис Кошурников признаёт. На последнем слове в суде он выступил с трогательной речью и попросил суд принять справедливое решение. А сторона обвинения просила приговорить мужчину к двум годам колонии общего режима.

