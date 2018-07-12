Эта история всплыла после того, как в дело вмешались прокуроры

Эта криминальная история началась в Ярославле ещё в 2016 году. Тогда 47-летняя женщина взяла на себя непосильный труд — исполнить самые заветные мечты юных леди. Она подходила к девочкам подросткам на улице и представлялась волшебницей.



— Женщина рассказывала подросткам, что желания сбудутся, если провести магический обряд, — рассказали в прокуратуре города Ярославля. — А для этого и требовалось-то всего ничего — принести из дома свой носок, тетрадку и золота. Самые обычные украшения — кольца, серьги, цепочки и подвески — тоже подходили.



Женщина начинала говорить какие-то якобы волшебные слова и заворачивала украшения с носком в вырванный из тетради листок.



— Девочка моя, кулёк распакуешь дома, — говорила мошенница. — Только не открывай на улице, а то твоё желание растворится в воздухе улицы.



Перед тем, как отдать девочкам кулёк, женщина оттуда незаметно вытаскивала украшения и перекладывала к себе в карман. Поэтому только дома девочки понимали, что их обманули и украли украшения их родителей. Вдвойне обидно было осознавать, что волшебница была ненастоящей и желания не сбудутся.



Суд доказал два преступных эпизода. В одном случае на уловки преступницы попалась 11-летняя девочка, а во втором — жертва была на год постарше.



— В одном случае жертва передала осуждённой украшений на 34 тысячи рублей, в другом случае — на 65 тысяч рублей, — рассказали в суде. — Женщину приговорили к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Свою вину женщина признала. Она заявила на суде, что специально выискивала жертв, чтобы украсть у них ювелирные изделия. А потом продать золото и заработать денег.



В правоохранительных органах рассказывают, что сейчас появилось очень много разных видов мошенничества.



— Ни в коем случае нельзя доверять незнакомым людям и тем более передавать какие-либо ценности, — предупреждают сотрудники управления МВД России по Ярославской области. — Особенно стоит объяснять это детям и пожилым людям.



А ещё в зоне риска сейчас ярославские автомобилисты. Недавно появилась новая популярная мошенническая схема.

