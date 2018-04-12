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«Меня кинули чиновники»: как мошенники обманывают ярославских автомобилистов

12 апреля 2018 20:45
1 692 0
криминал, мошенничество, Ярославль

— Пропустите, я у вас водителем работать буду. И деньги мои мне верните, — подобными требованиями на днях стали удивлять сотрудников департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов приходящие к ним люди.

Чиновники были в недоумении, ведь никого на работу они не приглашали. Поэтому на пороге разворачивали расстроенных людей. А те, в свою очередь, понимали, что их кинули. И некоторые даже подумали, что сами чиновники. А оказалось, что мошенники, которые разместили на сайте объявлений ложную информацию о вакансии.

— Мы не имеем отношения к этому объявлению, — сообщил и.о. директора департамента Алексей Метельков. — Должность водителя в штатном расписании отсутствует, и специалиста с именем, которое было указанно в объявлении, у нас нет.

В полиции же сказали, что такой способ мошенничества сейчас в интернете распространён. Обычно людям сообщают, что их кандидатура утверждена и нужно лишь перевести деньги якобы для проведения дополнительных проверок соискателя или в связи с какой-то срочной необходимостью. При этом людям обещают полную компенсацию затрат после официального устройства на работу.

— Главная цель мошенников — убедить человека сделать перевод, — отметила начальник отдела информации управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева. — Никогда не переводите деньги тем, кого не знаете лично. Ну а если вы всё же пострадали от мошенников, то сразу обращайтесь в полицию.

В интернете в последнее время развелось очень много мошенников. Недавно мы писали о том, как 57-летняя женщина попалась на другую уловку. У неё украли 55 тысяч рублей.

Михаил Контуев
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Фото: Александр Кудряшов
Продажа авто, мото
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