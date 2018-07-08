Градозащитники Ярославля встревожены — в центре города спилили старинное ограждение на улице Большая Октябрьская. Литой забор находился вокруг школы № 43, на нём красовались пятиконечные звёзды, а также изображения серпа и молота.

Забор из советской эпохи

— Историческую ограду срезали. Скорее всего, установят «кроватные спинки с мишками» — так в прошлом году образно окрестили стальные ограждения, которые изготавливает компания друга мэра. Надо вернуть историческое ограждение, пока его не сдали в антикварные лавки, — считает общественница Елена Богданова.



Градозащитники переживают, что история канет в небытие

Другая градозащитница Ольга Мазанова предположила, что забор был чугунный. Однако новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко отрезал на их переживания:

— Я прямо сейчас дошёл до места. Там нет чугунных ограждений. Обычный металл, — написал Аксютенко.

Чем заменят снесённый забор, пока неизвестно

У ярославцев к чугунным ограждениям отношение особенно трепетное. Ведь оно является символом города, без него невозможно представить многие улицы и проспекты. Однако в прошлом году власти пытались замахнуться на историю и заменить чугун на стальные решётки.

