Бизнесменам, которым достанутся здания, придётся содержать здания за свой счёт

Мэр Ярославля Владимир Слепцов на заседании муниципалитета обсудил с депутатами проблему сохранения памятников архитектуры. Глава города рассказал о домах, из которых расселили людей, которые нельзя снести, потому что они — объекты культурного наследия.



— Мы разрабатываем механизм передачи бизнесу памятников архитектуры, которые находятся в аварийном состоянии, — рассказал корреспондентам 76.ru Владимир Слепцов. — На сегодняшний день таких домов порядка 29. Все они содержатся за счет городского бюджета. По закону мы можем передать здания за минимальную цену коммерческим предприятиям с условиями реставрации и содержания таких объектов. Также возможно перепрофилировать эти жилые помещения под гостиницы, рестораны и кафе.



Сейчас подчинённым главы города и депутатам муниципалитета предстоит разработать механизм передачи зданий с целью их перепрофилирования из жилых помещений под коммерческую недвижимость.



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