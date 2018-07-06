В «Яндексе» можно было найти номера губернаторов, мэров и других госслужащих

Госслужащие и силовики, персональные данные которых сегодня ночью попали в интернете открытый доступ, рассказали, что не переживают из-за случившегося.



— Ничего страшного не произошло, — сказали в мэрии. — Там были контакты сотрудников пресс-службы, а это и так открытая информация.



В правительстве региона надеются, что компетентные надзорные органы разберутся с недоразумением. А в самих органах объясняют, что за документ с Google Docs попал в индексацию «Яндекса».



— Это была база контактных данных для СМИ, — пояснили в силовых ведомствах. — Данные сотрудников, которые попали в открытый доступ, не относятся к секретным.



Вчера ночью поисковая система «Яндекс» начала индексировать файлы, которые хранятся в Google Docs. Таким образом гигабайты данных с закрытых аккаунтов попали в открытый доступ. Пользователям интернета стали доступны разнообразные отчёты, данные счетов и другие персональные данные. Попали в открытый доступ и персональные данные чиновников, госслужащих, а также людей из ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры и других ведомств.



Всю ночь в «Яндексе» можно было найти номера губернаторов, мэров и других госслужащих. Но из ярославских органов власти и силовых ведомств в Сеть просочились только контакты сотрудников пресс-служб.