Сегодня Кировский районный Ярославля суд озвучил своё решение по административному делу в отношении депутата областной думы Александра Воробьёва. Оппозиционеру назначили штраф за организацию одиночных пикетов в марте этого года. Ему придётся заплатить ещё 20 тысяч рублей.

Александр Воробьёв на несанкционированном митинге против ввоза московского мусора

Штраф стал для Александра Воробьёва уже не первым, и даже не вторым. За организацию несанкционированного митинга в центре Ярославля против московского мусора ранее суд уже назначал депутату 10 тысяч штрафа. В июне был оглашён приговор на 20 тысяч рублей штрафа за организацию одиночных пикетов, которые сочли публичным мероприятием без уведомления в установленном порядке. Итого в отношении депутата было возбуждено 3 административных дела.

— Был конкретный заказ сверху из белого дома в Ярославле. И он исполнен, — считает депутат облдумы Александр Воробьёв. — После того, как совершаются 3 административных нарушения, то ли по их сумме, то ли по любому другому новому нарушению, в отношении меня смогут возбудить уголовное дело. К любому нарушению теперь могут придраться.

При самом пессимистичном сценарии, если в отношении депутата возбудят уголовное дело, он не сможет принять участие в перевыборах в областную думу этой осенью. Однако, как заявлял ранее глава избирательной комиссии Ярославской области, только 3 административных дела не влияют на возможность участия в выборах.

Ярославцы уже не раз выходили с плакатами, возмущаясь ввозу московского мусора

Все одиночные пикеты и несанкционированный митинг, за которые был наказан штрафами депутат, он организовывал против ввоза московского мусора в Ярославль. Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».