Сегодня Кировский районный Ярославля суд озвучил своё решение по административному делу в отношении депутата областной думы Александра Воробьёва. Оппозиционеру назначили штраф за организацию одиночных пикетов в марте этого года. Ему придётся заплатить ещё 20 тысяч рублей. 

Александр Воробьёв на несанкционированном митинге против ввоза московского мусора 
Александр Воробьёв на несанкционированном митинге против ввоза московского мусора 

Штраф стал для Александра Воробьёва уже не первым, и даже не вторым. За организацию несанкционированного митинга в центре Ярославля против московского мусора ранее суд уже назначал депутату 10 тысяч штрафа. В июне был оглашён приговор на 20 тысяч рублей штрафа за организацию одиночных пикетов, которые сочли публичным мероприятием без уведомления в установленном порядке. Итого в отношении депутата было возбуждено 3 административных дела. 

— Был конкретный заказ сверху из белого дома в Ярославле. И он исполнен, — считает депутат облдумы Александр Воробьёв. — После того, как совершаются 3 административных нарушения, то ли по их сумме, то ли по любому другому новому нарушению, в отношении меня смогут возбудить уголовное дело. К любому нарушению теперь могут придраться. 

При самом пессимистичном сценарии, если в отношении депутата возбудят уголовное дело, он не сможет принять участие в перевыборах в областную думу этой осенью. Однако, как заявлял ранее глава избирательной комиссии Ярославской области, только 3 административных дела не влияют на возможность участия в выборах

Ярославцы уже не раз выходили с плакатами, возмущаясь ввозу московского мусора 
Ярославцы уже не раз выходили с плакатами, возмущаясь ввозу московского мусора 

Все одиночные пикеты и несанкционированный митинг, за которые был наказан штрафами депутат, он организовывал против ввоза московского мусора в Ярославль. Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».