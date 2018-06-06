Лишат ли митинги мандата: облизбирком рассказал, что ждёт депутата — борца с мусором

Александр Воробьёв борется с ввозом московского мусора в Ярославль

Депутат областной думы Александр Воробьев проиграл уже два суда, получив наказания за организацию протестных акций. Он борется с ввозом московского мусора в Ярославль. Сторонники политика подняли тревогу, переживая, что после третьего суда в отношении Воробьева лидер КПРФ может лишиться возможности баллотироваться в областную думу этой осенью.

— Считаю, Воробьева сознательно устраняют из политического поля, — написала на своей странице в фейсбуке депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод. — Если его снова признают виновным, мне даже не хочется об этом говорить.

В избирательной комиссии Ярославской области опровергли подозрения сторонников Александра Воробьёва — говорят, административные штрафы за массовые мероприятия никак не повлияют на его возможность избираться.

— В федеральном законе есть несколько пунктов, касающихся административных дел, которые являются ограничением для допущения на выборы, — рассказали в облизбиркоме. — Они касаются только двух статей административного кодекса: 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов». Все остальные статьи не касаются избирательного законодательства.

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