×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Лишат ли митинги мандата: облизбирком рассказал, что ждёт депутата — борца с мусором

6 июня 2018 18:04
1 269 3
суд, Ярославль, мусорный скандал

Депутат областной думы Александр Воробьев проиграл уже два суда, получив наказания за организацию протестных акций. Он борется с ввозом московского мусора в Ярославль. Сторонники политика подняли тревогу, переживая, что после третьего суда в отношении Воробьева лидер КПРФ может лишиться возможности баллотироваться в областную думу этой осенью.

— Считаю, Воробьева сознательно устраняют из политического поля, — написала на своей странице в фейсбуке депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод. — Если его снова признают виновным, мне даже не хочется об этом говорить.

В избирательной комиссии Ярославской области опровергли подозрения сторонников Александра Воробьёва — говорят, административные штрафы за массовые мероприятия никак не повлияют на его возможность избираться.

— В федеральном законе есть несколько пунктов, касающихся административных дел, которые являются ограничением для допущения на выборы, — рассказали в облизбиркоме. — Они касаются только двух статей административного кодекса: 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов». Все остальные статьи не касаются избирательного законодательства.

Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: «Отчёт ради отчёта»: депутаты раскритиковали доклад мэра Ярославля о проделанной работе

Новое на сайте
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (10): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (9): Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,70 62,24
EUR 72,70 73,24
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.06
USD 62,01 0,02
EUR 72,86 0,35
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.