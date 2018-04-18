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Фоторепортаж
Митинг против московского мусора: самые яркие фото с протестной акции в Ярославле
18 апреля 2018 19:49
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Сегодня в центре Ярославля прошла массовая акция — митинговали против ввоза столичного мусора в Ярославскую область. Собралось около тысячи человек. Кто-то пришёл просто послушать, кто-то, несмотря на то, что акция была несогласованна, принёс плакаты.
Мы собрали самые яркие кадры с этого митинга от фотографа 76.ru Саши Савельевой. Видео - Анастасия Тихомирова и Наталия Белькова.
Всё о мусорном скандале в Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Видео: Анастасия Тихомирова, Наталия Белькова
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