Суд назначил наказание ярославскому депутату-борцу с московским мусором

Александр Воробьёв собирается обжаловать решение суда

Кировский районный суд огласил приговор депутату облдумы Александру Воробьёву за организацию одиночных пикетов 5 апреля. В тот день люди с плакатами вышли в центр города, выражая недовольство против решения губернатора везти в Ярославль мусор из Москвы.

— Воробьёву приписывают организацию пикетов, подтянули их под определение публичного мероприятия, о котором надо подавать уведомление, — написала на своей странице в фейсбуке депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Суд признал Александра Воробьёва виновным по статье «Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» и назначил ему наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа.

— Будет обжалование решения суда, — написала Евгения Овод.

Штраф стал для Александра Воробьёва уже не первым. За организацию несанкционированного митинга в центре Ярославля против московского мусора суд назначил десять тысяч штрафа. И это не последний суд над борцом с московским мусором. Ещё одно заседание назначено на 9 июня.

— Суд будет по поводу встречи с избирателями, которая состоялась 10 марта во время президентской кампании, — рассказал Александр Воробьёв. —Считают, что люди на ней стояли с плакатами.

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