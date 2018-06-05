|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Суд назначил наказание ярославскому депутату-борцу с московским мусором
5 июня 2018 18:02
1 857 7
Кировский районный суд огласил приговор депутату облдумы Александру Воробьёву за организацию одиночных пикетов 5 апреля. В тот день люди с плакатами вышли в центр города, выражая недовольство против решения губернатора везти в Ярославль мусор из Москвы.
— Воробьёву приписывают организацию пикетов, подтянули их под определение публичного мероприятия, о котором надо подавать уведомление, — написала на своей странице в фейсбуке депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.
Суд признал Александра Воробьёва виновным по статье «Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» и назначил ему наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа.
— Будет обжалование решения суда, — написала Евгения Овод.
Штраф стал для Александра Воробьёва уже не первым. За организацию несанкционированного митинга в центре Ярославля против московского мусора суд назначил десять тысяч штрафа. И это не последний суд над борцом с московским мусором. Ещё одно заседание назначено на 9 июня.
— Суд будет по поводу встречи с избирателями, которая состоялась 10 марта во время президентской кампании, — рассказал Александр Воробьёв. —Считают, что люди на ней стояли с плакатами.
Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров