Если депутаты муниципалитета поддержат чиновников, то смогут принимать многие решения о застройке города без проведения публичных слушаний

Скандалы, с которыми проходили в Ярославле публичные слушания по застройке и изменению облика города, похоже, останутся в прошлом. Депутаты муниципалитета решили пересмотреть эту процедуру. Точнее, решили они это не сами, с инициативой пришли чиновники мэрии.



— Все должны понимать, чем отличаются публичные слушания от общественных обсуждений, — расставил сразу точки над «i» заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью Вячеслав Гаврилов. — Первые дополняют вторые очными собраниями.



Другими словами, при проведении общественных обсуждений не нужно собираться всем лично в одном месте и голосовать за или против какого-либо решения. Чиновники сразу же назвали кучу плюсов общественных обсуждений перед публичными слушаниями.

— Общественные обсуждения можно проводить в интернете, там не обязательно голосовать, все процедуры будут прозрачнее, да и сэкономить время можно, — сообщила советник мэра Ярославля по правовым вопросам Ольга Стукалова. — А вот на публичные слушания, по их мнению, зачастую люди не могут придти из-за своей занятости, а в маленькие помещения могут не влезть все желающие высказаться и вообще.



На публичных слушаниях чиновникам приходилось смотреть людям в глаза

— На публичные слушания застройщик привезёт автобус «нужных» людей, они проголосуют и всё, — подначивали представители мэрии народных избранников поддержать инициативу. — А в интернет автобус людей не привезёшь.



Депутаты согласились, что общественные обсуждения, по сравнению с публичными слушаниями, открывают новые горизонты. Тем не менее у них появились вопросы.



— Если не будет голосования, то как мэр узнает мнение большинства? — поинтересовался Олег Ненилин. — А вдруг из 500 человек выступит со своим мнением только один?



— Не все имеют возможность пользоваться интернетом, — отметила Евгения Овод. — Особенно люди пожилого возраста.



На публичных слушаниях люди имеют право голосовать, выражая своё мнение

— Общественные слушания — это надувательство, — влезла в дискуссию градозащитница Елена Богданова. — В интернете можно нарисовать какие угодно результаты. Все понимают, что этот процесс проконтролировать будет нельзя.

Таковых ответов на эти вопросы депутаты от чиновников не получили. Но, вероятно, и не хотели. Потому что абсолютное большинство депутатов из комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка проголосовали за — 7 человек. Против был лишь один голос.



— Документ к первому чтению готов, — подвёл итоги обсуждения председатель комиссии Олег Ненилин.



Теперь депутатам муниципалитета предстоит вынести этот вопрос на общее голосование. И обязательно учесть мнение комиссии. Но перед этим ещё нужно создать специальную рабочую группу и согласовать возможность принятия такого решения с прокуратурой.



Члены комиссии муниципалитета поддержали мэрию

При этом чиновники мэрии предлагают заменить публичные слушания на общественные обсуждения не по всем вопросам.



— Мы оставляем публичные слушания для таких важных вопросов, как генеральный план и правила землепользования и застройки, — предупредил депутатов Вячеслав Гаврилов. — Для других, менее значимых вопросов, предлагается процедура общественного обсуждения.



Ранее с инициативой отказаться от публичных слушаний уже выступал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Для многих ярославцев публичные слушания были последней надеждой показать властям своё отношение по вопросам застройки и внешнего облика города. Совсем недавно жители Заволжского района таким образом спасли Тверицы от застройки многоэтажками.