В Ярославской области публичные слушания переведут в онлайн-голосования

Публичные слушания переведут в онлайн

Теперь за важные вопросы по застройке исторических поселений ярославцев смогут спрашивать онлайн. Публичные слушания в регионе предложили заменить публичными обсуждениями в интернете. Такой законопроект внёс губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Публичные слушания требуют серьезных организационных мероприятий и регламентируют участие общественности. Данным проектом предлагается ввести общественные обсуждения, которые более удобны и доступны для желающих выразить свое мнение, — объясняет заместитель председателя правительства области Роман Колесов. — Так как по решению органа местного самоуправления слушания могут проводиться как в очном виде, так и в форме интернет-голосования. Аналогичные изменения внесены и на федеральном уровне в Градостроительный кодекс РФ.

Речь идёт об обсуждении застройки именно в исторических поселениях регионального значения. Другая сторона законопроекта, о которой пока не говорится, это то, насколько будут открыты интернет-голосования. Если на публичных слушаниях голоса считаются в ручную по поднятым рукам, то голосования в интернете нередко вызывают много споров.

Кстати, ближайшие публичные слушания в Ярославле пройдут по теме благоустройства дворов. В городе переписали правила о том, как должны выглядеть территории у наших домов.