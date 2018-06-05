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Город

Тверицы заплакали: микрорайон высоток с берега Волги перенесут в другое место

5 июня 2018 18:28
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застройка, новостройки, Ярославль, Тверицы

Власти Ярославля передумали строить микрорайон высоток в Тверицах. Об этом сегодня заявили в администрации Заволжского района жителям частного сектора, которые уже почти год борются против высокоэтажной застройки.

— Организации, которые объединили интересы обманутых дольщиков, обратились в администрацию по поводу предоставления иных земельных участков. Мэрия нашла возможность предоставить участки во Фрунзенском районе, — сказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

После этой фразы жители Твериц аплодировали чиновникам, а у женщин навернулись слёзы на глазах. Одна из них даже расплакалась. Само же поле, которое собирались застроить, предлагают перевести в зону жилой застройки, где возможно строительство не выше четырёх этажей.

— Благодарим! Мы теперь поддерживаем застройку этой территории. Хочется что-то красивое, — высказались местные жители. — Мы не против застройки, мы против высоток на этой территории.

— Огромное спасибо, что нас услышали. Ждём красивых и целесообразных решений по дальнейшей застройке этого места, — высказалась от лица КОС «Тверицы» Светлана Краузольт.

Анна Елкина
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Фото: Анна Ёлкина
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