Ярославскому аэропорту модернизация пассажирского терминала нужна больше, чем реконструкция взлётно-посадочной полосы

Правительство Ярославской области попросило у Москвы денег на развитие аэропорта в Туношне. И комитет Совета Федерации России по экономической безопасности сегодня принял решение — поддержать. Теперь ярославскому аэропорту достанется 3,2 миллиарда рублей.



Деньги требуются на расширение взлётно-посадочной полосы с 44 до 60 метров для приёма крупнофюзеляжных пассажирских самолётов, реконструкцию рулёжек, создание дополнительных стоянок и объектов охраны объектов инфраструктуры, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.



Правда, зачем это делать — непонятно. В настоящее время аэропорт Ярославль может принимать пассажирские авиалайнеры вместимостью до 235 кресел. А пропускная способность терминала аэровокзала — всего 150 человек в час.



— Первоочередная задача аэропорта заключается в расширении аэровокзала и увеличении пропускной способности пассажирского терминала, — уверен генеральный директор ярославского аэропорта Анатолий Козлов.



Получается, что аэропорт всё равно не сможет принимать самолёты большей вместимости. И вовсе не из-за того, что не хватает взлётно-посадочной полосы.



— Деньги на строительство терминала правительство Ярославской области должно будет найти самостоятельно, — заявил заместитель министра транспорта России Сергей Аристов.



По данным Минтранса, в 2017 году услугами аэропорта Ярославль воспользовались 23 157 пассажиров, что превышает показатели 2016 года на 48 процентов. Плановый показатель на текущий год — 44 210 пассажиров.



А на днях из Ярославля вылетел первый самолёт в Симферополь авиакомпании «Алроса». Сейчас чиновники ищут перевозчика для полётов в Сочи и Анапу. По всем этим направлениям изначально планировали летать «Саратовские авиалинии». Мы уже рассказывали о причинах отмены рейсов на курорты.



А ещё недавно стало известно, что мэр Ярославля прорабатывает вопрос о запуске прямых авиарейсов из Туношны в новый город-побратим Ярославля — болгарский Бургас.

