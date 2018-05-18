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Проблема
Отпуск с проблемами: ярославцам возвращают билеты в Анапу, Сочи и Симферополь
18 мая 2018 14:32
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Вылеты на все курорты из Туношны отменяются. Вчера стало точно известно, что из аэропорта Ярославль не будет рейсов в Анапу, Сочи и Симферополь. Дело в том, что авиакомпания «Саратовские авиалинии», самолётами которой должны были лететь люди по этим направлениям, дорабатывает до 31 мая, а потом увольняет всех сотрудников и закрывается.
— Авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации, но ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель, — говорят в компании «Саратовские авиалинии». — Между тем иностранные партнеры, лизингодатели, доверяют авиакомпании, выражают поддержку. Но теперь мы вынуждены остановить деятельность предприятия и уволить сотрудников. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице.
Но ярославцам больше жаль не сотрудников авиакомпании, которые останутся без работы, а себя. Ведь они уже купили билеты на популярные российские курорты с вылетом из Туношны.
— Нам сегодня пришла телеграмма от Росавиации, что рейсов «Саратовских авиалиний» в Анапу, Сочи и Симферополь уже точно не будет, — рассказали сотрудники аэропорта Ярославль. — Пока с другими авиакомпаниями на полёты по этим направлениям у нас договорённостей нет. Людям будут возвращать деньги.
Но не всё так просто — купившие билеты люди не знают, когда они смогут вернуть деньги за билеты, и что для этого нужно сделать.
— Нам никто ничего не говорит, а дозвониться до справочной службы «Саратовских авиалиний» невозможно, — говорит ярославская путешественница Юлия Фёдорова. — А ведь нужно уже срочно покупать другой билет, чтобы улететь хотя бы из Москвы. Билет от Ярославля до Сочи в один конец мне обошелся в 7500 рублей.
К решению проблемы с перелётами подключились власти. Думают, с кем бы заключить новое соглашение о пассажирских перевозках из аэропорта Ярославль на юг.
— Для региона крайне важно сохранять авиасообщение по ключевым туристическим направлениям, поэтому мы незамедлительно подключились к решению вопроса о замене перевозчика, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — В настоящий момент мы официально проинформировали Росавиацию о сложившейся ситуации и попросили содействия в ее разрешении в кратчайшие сроки. При этом мы настаиваем на включении наших представителей в состав рабочей группы, чтобы при решении вопроса были максимально учтены интересы пассажиров и жителей региона. Также аэропорт уже ведет переговоры с двадцатью авиакомпаниями. Среди них S7, Нордвинд, Нордаэро, Уральские авиалинии, ЮВТ, Победа.
Недавно пострадали и ярославцы, которые купили путёвки в Турцию с вылетом из Туношны. Им тоже возвращают билеты, хоть и по другой причине. Ярославцам остаётся летать на юг по старинке — из проверенных временем столичных аэропортов.
Фото: Анна Ёлкина, Саратовские авиалинии, Михаил Контуев, Александра Савельева
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