Отпуск с проблемами: ярославцам возвращают билеты в Анапу, Сочи и Симферополь

На курорте хорошо, но вот добраться ярославцам до него нелегко

Вылеты на все курорты из Туношны отменяются. Вчера стало точно известно, что из аэропорта Ярославль не будет рейсов в Анапу, Сочи и Симферополь. Дело в том, что авиакомпания «Саратовские авиалинии», самолётами которой должны были лететь люди по этим направлениям, дорабатывает до 31 мая, а потом увольняет всех сотрудников и закрывается.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» дорабатывает последние дни

— Авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации, но ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель, — говорят в компании «Саратовские авиалинии». — Между тем иностранные партнеры, лизингодатели, доверяют авиакомпании, выражают поддержку. Но теперь мы вынуждены остановить деятельность предприятия и уволить сотрудников. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице.

Улететь на южные курорты ярославцы смогут только из столичных аэропортов

Но ярославцам больше жаль не сотрудников авиакомпании, которые останутся без работы, а себя. Ведь они уже купили билеты на популярные российские курорты с вылетом из Туношны.

— Нам сегодня пришла телеграмма от Росавиации, что рейсов «Саратовских авиалиний» в Анапу, Сочи и Симферополь уже точно не будет, — рассказали сотрудники аэропорта Ярославль. — Пока с другими авиакомпаниями на полёты по этим направлениям у нас договорённостей нет. Людям будут возвращать деньги.

Но не всё так просто — купившие билеты люди не знают, когда они смогут вернуть деньги за билеты, и что для этого нужно сделать.

Из Туношны сейчас можно улететь только в Санкт-Петербург, и обещают рейс в Казань

— Нам никто ничего не говорит, а дозвониться до справочной службы «Саратовских авиалиний» невозможно, — говорит ярославская путешественница Юлия Фёдорова. — А ведь нужно уже срочно покупать другой билет, чтобы улететь хотя бы из Москвы. Билет от Ярославля до Сочи в один конец мне обошелся в 7500 рублей.

К решению проблемы с перелётами подключились власти. Думают, с кем бы заключить новое соглашение о пассажирских перевозках из аэропорта Ярославль на юг.

Без пересадок из Ярославля в Сочи можно уехать только на поезде

— Для региона крайне важно сохранять авиасообщение по ключевым туристическим направлениям, поэтому мы незамедлительно подключились к решению вопроса о замене перевозчика, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — В настоящий момент мы официально проинформировали Росавиацию о сложившейся ситуации и попросили содействия в ее разрешении в кратчайшие сроки. При этом мы настаиваем на включении наших представителей в состав рабочей группы, чтобы при решении вопроса были максимально учтены интересы пассажиров и жителей региона. Также аэропорт уже ведет переговоры с двадцатью авиакомпаниями. Среди них S7, Нордвинд, Нордаэро, Уральские авиалинии, ЮВТ, Победа.

В Турцию тоже ярославцы могут вылететь только из московских аэропортов

Недавно пострадали и ярославцы, которые купили путёвки в Турцию с вылетом из Туношны. Им тоже возвращают билеты, хоть и по другой причине. Ярославцам остаётся летать на юг по старинке — из проверенных временем столичных аэропортов.