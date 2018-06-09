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У Ярославля появился город-побратим в Болгарии: какая от этого польза людям
9 июня 2018 08:18
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Мэр Ярославля и глава болгарского Бургаса подписали соглашение о дружбе городов. К этому шли долго. Идея пришла в голову шесть лет назад областному управителю Бургаса Валчо Чолакову, который тогда работал депутатом местного муниципального собрания, и общественнику из Ярославля Сергею Терёхину. Мэру Бургаса эта идея понравилась, и на переговоры с ним вышел Евгений Урлашов, который на тот момент был мэром Ярославля.
— Бургас готов принять российские инвестиции, обеспечить стабильное функционирование ярославского бизнеса на территории региона и поделиться европейским опытом в организации городских общественных пространств, — рассказал заместитель председателя общества болгаро-русской дружбы «Шипка» Сергей Терехин. — Но в первую очередь теперь жители наших городов смогут больше узнать друг о друге, проникнуться культурой. Как говорит почётный консул РФ в Бургасе Тонко Фотев, который внёс значительный вклад в сближение городов, громче пушек и танков всегда гремят песни и пляски.
Есть в соглашении и другие плюсы. Вчера мэр Ярославля Владимир Слепцов в Бургасе посмотрел, как проходит фестиваль Дней российской культуры и переговорил с главой города Димитром Николоввым. Мэры договорились, что будут сотрудничать и развивать туристические, культурные, торговые и экономические отношения. Часть разговора проходила за закрытыми дверями, но уже известно, что они планируют открыть прямой авиарейс из Туношны до Бургаса и обратно.
Фото: Сергей Терёхин
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